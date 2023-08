Resultados de las carreras de ayer en Palermo

FOR EVER PAZ , 53, A.B.Valdez

DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 SEBASTINO, 57, W.Pereyra (13) 2 Guapero Check, 57, W.Moreyra (2) 2,20 1 1/2 cpo 3 Chemilco, 54, J.Flores (4) 13,25 5 cps 4 Grazias Cat, 55, F.J.Lavigna (11) 28,15 2 cps 5 Che Island, 57, F.Coria (12) 5,80 3/4 cpo 6 Antrochado, 57, A.Giorgis (10) 43,95 3/4 cpo 7 Il Fantino, 57, R.R.Barrueco (15) 17,75 1 1/2 cpo 8 Lacalle Lin, 57, S.Piliero (14) 60,35 hco 9 Buenissimo Soy, 57, P.Carrizo (6) 8,50 2 cps 10* J Be Triumf, 53, L.Recuero (7) 52,85 2 cps 11X Tornado Halo, 55, Jorge Peralta (9) 30,95 1 cpo 12 Sueño Ladino, 57, E.M.Haller (16) 15,20 4 cps ú+ Life`s Warrior, 57, R.Frias (3) 46,90 14 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Cruzó al tranco

Dividendos: SEBASTINO $ 3,20, 1,70 y 1,10. Guapero Check $ 1,40 y 1,10. Chemilco $ 1,75. IMPERFECTA $ 2.100,00. CUATRIFECTA $ 138.080,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 6.325,00, a placé $ 1.425,00. TRIPLO $ 277.750,00. PICK 4 $ 333.325,00.No corrieron: (1) Mr Robert, (5) Rio Helado y (8) Garoudy. Tiempo: 1'2s40c. Cuidador: S.L.Carezzana. Stud: Fredi (r.iv). El ganador de 5 años es hijo de Sebi Halo y Interclass

FOR EVER PAZ. Candy Por Siempre. Marakesh. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos.No Corrió: (9) Tua Hee1'21s75c.R.Vega.St. Hs. Los Desagues. El ganador de 7 años es hijo de Ever Peace y Siembra Paz