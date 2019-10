Nómades digitales: ¿qué y quiénes son, y dónde viven?

Hoy en día, las tecnologías nos permiten llevar el trabajo a todos lados sin tener que estar en un lugar físico concreto. Mientras tengamos una computadora conectada a internet, un bar en la playa, un lindo café, un espacio de co-working o hasta nuestra propia cama de Airbnb pueden ser nuestra oficina.

Esta corriente surge y se hace cada vez más común entre los jóvenes millenials y centenials, que ya no se sienten cómodos ni conformes con el modelo de trabajo de oficina de 9 a 18. En la era digital, estas normas y estructuras están finalmente poco a poco desapareciendo, dando lugar a nuevas formas de trabajo. Como consecuencia, las empresas están adaptándose a la demanda, implementando el trabajo remoto, de manera que los jóvenes profesionales ya no se quedan más quietos: son eternos exploradores del mundo y encontraron la forma de hacerlo sin tener que renunciar a sus trabajos.

Ahora, a la hora de elegir desde dónde trabajar, los profesionales evalúan ciertos factores, como el costo de vida del lugar, su oferta cultural y la disponibilidad de espacios de coworking. Teniendo en cuenta estos requisitos, algunas ciudades alrededor del mundo se están convirtiendo en los principales refugios de los "digital nomads".

El sitio Nomad List es de gran ayuda para quienes estén evaluando a dónde irse a trabajar remoto. Además de brindar información sobre costos de vida, barrios dónde conviene vivir y espacios de coworking, califica a las ciudades según diferentes criterios, puntuándolas en cada caso de 1 a 5 siendo 5 el puntaje más nomad-friendly. Algunas de las mejores rankeadas son las siguientes:

*Bangkok, Tailandia (4.60/5). Uno de los lugares más demandados por este tipo de trabajadores por su bajo costo de vida, gastronomía, buena calidad de internet, y por tener una gran cantidad de espacios de coworking. Este último punto no es un dato menor, ya que estos espacios son fundamentales para los "nomads", no solo para tener un espacio de trabajo, sino para interactuar y armar conexiones con otras personas que están en su misma situación y así no sentirse tan solos.

Además, no nos olvidemos que Bangkok es la capital de Tailandia y está a nada menos que unos pocos minutos de espectaculares playas de mar turquesa y arena blanca, razón suficiente para elegirla como hogar temporal.

* Bali, Indonesia (4.52/5). Otra de las preferidas por los "nomads". Bali, o más precisamente el distrito de Ubud, es el destino ideal para este tipo de viajeros, sobre todo para quienes quieran combinar trabajo con naturaleza y vida al aire libre. Hay espacios de coworking con vistas únicas, playas paradisiacas donde practicar surf, senderismo u otros deportes acuáticos.

Sus costos también son bajos y como si fuera poco, su vida nocturna muy variada y completa.