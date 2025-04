Viscovich analizó el rendimiento de Arsenal tras la igualdad

El DT destacó la reacción que mostró el equipo durante el segundo tiempo y expresó: "Si antes de jugar nos decían del empate decía que no. Al final, por cómo se dio el partido y viendo los dos goles de desventaja, no termina siendo malo". Este resultado, aunque ajustado, significó una muestra de carácter para un equipo que aún no ha logrado ganar en lo que va del torneo.

Viscovich también fue consultado por la situación de Gonzalo Klusener , quien lleva varios partidos sin marcar y atraviesa un momento complicado. Sobre esto, el entrenador señaló: "Hoy Gonzalo está pasando por un momento de mala racha, que como todo delantero saben dar vuelta y lo hará. Las situaciones las tiene y eso es bueno". Sus palabras reflejan la confianza que sigue depositando en el jugador, pese a la falta de resultados concretos.

En otro tramo de la conferencia, Viscovich hizo hincapié en el desarrollo del duelo ante Almagro y subrayó la importancia del descuento para cambiar la dinámica del partido: "El equipo amagó con bajar los brazos y el descuento nos sirvió para darnos aliento, motivación y rebeldía. El empate fue justo, pese a que merecimos más". Esta afirmación deja en claro que, si bien el punto rescatado es positivo, el técnico considera que el rendimiento del equipo pudo haber sido recompensado con algo más.

Por último, Viscovich fue contundente al hablar sobre la situación actual del equipo y su visión hacia el futuro: "Cuando Arsenal pierde o no gana, yo no festejo nada, no me voy feliz. No quiero pelear abajo, quiero vernos arriba. Entiendo a la gente el reclamo, el canto, yo soy uno más de ellos, pero tengo que trabajar". Estas declaraciones reflejan la ambición del entrenador, quien busca revertir el rumbo del equipo y alejarse de los últimos puestos de la tabla.

Cabe mencionar que Arsenal todavía no ha podido celebrar una victoria en las ocho fechas disputadas hasta ahora y se encuentra en la parte baja de la tabla. El próximo compromiso será el lunes a las 19, cuando visite a Ferro en Caballito. Será una nueva oportunidad para intentar romper la racha negativa y comenzar a escalar posiciones en la tabla.

Con la actitud mostrada en el segundo tiempo ante Almagro, el equipo demostró que tiene capacidad para pelear, aunque aún necesita encontrar regularidad y eficacia para transformar ese esfuerzo en triunfos.