Avellaneda: notable baja de alquiler de locales

García Parada, con años en el rubro textil en pleno centro de la ciudad, precisó que “parece que cada año que hablo de esto es lo mismo, la gente no gasta como antes en el Día de la Madre, Navidad o Reyes, se nota mucho”.

Precisó que “el comerciante, el monotributista se ve ahogado, ni hablar de pedir un préstamo’, no salís más. Si se pensaba en darle impulso a la producción y el consumo, no fue así, los costos laborales son muy pesados, entonces no se generan puesto de trabajo en la empresas. Los centros urbanos necesitan mano de obra ocupada, no empleo público”.

Dijo, también que “al propietario de un local no le rinde el alquiler y el comerciante no lo puede pagar, la caída de efectivo de mediados de agosto y falta consumo hacen el resto. Por eso hay tantos locales en venta en Avellaneda, el dueño prefiere vender”.

En cuanto al “cacelorazo en Mitre y Lavalle, dijo: “la protesta es una posibilidad, un derecho. Todos los sectores productivos deberían estar protestando. No hubo importación indiscriminada, pero por ejemplo el rubro textil está subsistiendo”.

Los socios del Centro Comercial, consideraron ante la situación en general frente al dirigente que “somos los más perjudicados”. Parada, reveló que “en diciembre estuve en la asamblea de la Federación provincial, ya no es un problema de Avellaneda, Lanús o Lomas. La crisis pega igual. Hay algunos sectores que pueden andar mejor, pero no es suficiente lo que se produce en el conurbano”.