Berazategui: reconocimiento para 88 municipales que se jubilaron

El emotivo acto se realizó en el auditorio del quinto piso de la Comuna.

El encuentro fue encabezado por el presidente del Concejo Deliberante, Juan José Mussi, quien destacó la trayectoria de los ex trabajadores, algunos de los cuales contaban con cuatro décadas de antigüedad en la gestión.

A los nuevos jubilados, el titular del Legislativo berazateguense les aclaró que, “de no existir una ley en el medio, probablemente a muchos de ustedes los querríamos seguir teniendo con nosotros. Porque hay gente que ha cumplido con creces su tarea municipal y nos han hecho quedar muy bien. Lo dije los otros días: cuando nosotros ganamos elecciones, detrás está el trabajo de los compañeros municipales”.

“Por eso, no queríamos que fuera simplemente una carta o una comunicación, sino entregarles personalmente un pequeño presente, que es un recuerdo, un reconocimiento y agradecerles. Porque la inmensa mayoría de los que están hoy han cumplido, le han hecho honor a ser empleados del Estado”, agregó y luego saludó afectuosamente a los municipales que por ley debieron jubilarse.

Durante la entrega de los diplomas, los presentes aplaudieron, se abrazaron y recordaron tantos años formando parte de la gran familia municipal.

Rosa Fredes, quien lleva acumulada una experiencia de 44 años de trabajo, expresó: “Estoy emocionada porque me acaban de dar un presente muy lindo, siento mucho orgullo de haber sido parte de la Municipalidad. Me hubiese gustado seguir trabajando. Tengo toda una vida acá dentro. Tengo muchos recuerdos lindos, el haber conocido y compartido con gente muy buena que me ha apoyado en momentos muy difíciles. Siento mucho orgullo y felicidad”.

Alejandro Pino Carmona, en tanto, contó su experiencia de 20 años dentro de la Municipalidad: “Estoy totalmente agradecido al doctor Mussi, al intendente Juan Patricio Mussi y a todos mis compañeros de la Secretaría Privada, porque son personas espectaculares. Todos estos años me deja un gran sentimiento de agradecimiento por todo lo que me dieron”.

En otro orden, Berazategui va a celebrar el Día Mundial del Tango hoy, a partir de las 18, en la Plaza Julia Copello de Tiscornia, de calle 14 y 132. Los festejos se van a desarrollar con una milonga al aire libre.

Desde la Secretaría de Cultura señalaron que la pista de baile estará abierta para que el público también pueda disfrutar del baile, al mismo tiempo funcionará un sector gastronómico con Foods Trucks.

El cronograma de actividades incluye a los siguientes números. A las 18, actuará el Cuarteto Conurbano. Una hora más tarde, se desarrollará una clase abierta con cinco profesores de la secretaría de Cultura de Berazategui.

Finalmente, el encuentro incluirá las actuaciones de las orquestas de Tango Florencio Varela y la Municipal de Berazategui, a las 20.30 y 21.30 respectivamente.

