Aldosivi venció a Banfield sobre el final y respira en la lucha por la permanencia

La victoria le permitió al “Tiburón” salir de la zona más comprometida del descenso y alcanzar el puesto 13 del Grupo A, enviando a San Martín de San Juan al fondo de la tabla anual. Banfield, en cambio, dejó pasar la oportunidad de asegurarse su clasificación a los octavos de final y se retiró entre silbidos de su público.

El primer tiempo mostró a un Aldosivi más ambicioso, con buena circulación y transiciones rápidas que incomodaron al local. Justo Giani y Gino fueron los más peligrosos, aunque la falta de puntería y las intervenciones del arquero Facundo Sanguinetti mantuvieron el empate sin goles. Banfield, pese a tener mayor posesión, no logró profundidad ni peso ofensivo. El cierre de la etapa inicial se dio entre la frustración del público y las dudas del equipo de Pedro Troglio.

En el complemento, Banfield mejoró en intensidad y generó las situaciones más claras, pero chocó con la firmeza defensiva del visitante y la seguridad del arquero Jorge Carranza. Aldosivi, más replegado, apostó al contraataque y resistió los embates del “Taladro”, que no pudo concretar las pocas chances que tuvo.

El desenlace llegó en el tiempo agregado, en una secuencia llena de polémica. Gino cayó en el área y el árbitro Luis Lobo Medina no cobró la falta. En la jugada siguiente, Banfield tuvo una ocasión clara para ganar el partido, pero el VAR intervino y determinó revisar la acción anterior. Tras una larga revisión, se sancionó el penal. El propio Gino tomó la pelota y, con una ejecución precisa al palo derecho, marcó el 1-0 definitivo a los 45+13 minutos.

El pitazo final desató la euforia de los jugadores de Aldosivi, que celebraron una victoria que vale mucho más que tres puntos. “Necesitábamos ganar para seguir creyendo, este grupo no se rinde”, expresó Farré tras el encuentro.

Para Banfield, en cambio, fue otro golpe duro. Sin respuestas futbolísticas ni anímicas, el equipo de Troglio quedó envuelto en un clima de preocupación que crece con el paso de las fechas. En la próxima jornada, el “Taladro” visitará a Central Córdoba en busca de una reacción. Aldosivi, en tanto, recibirá a San Martín de San Juan en un duelo directo por la permanencia que puede definir buena parte de su destino en el torneo.