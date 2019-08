El ranking definitivo de los 50 mejores juegos de Sega Génesis

SEGA (50).jpg

Beat ‘em up en el que podíamos controlar tanto a Spiderman como a Venom, con el objetivo de detener a Carnage.

49. Road Rash 2

SEGA (49).jpg

La segunda entrega de este juego -no variaba mucho de la primera- convertía las carreras del modo multijugador en una violenta diversión.

48. Tiny Toon Adventures: Buster's Hidden Treasure

SEGA (48).jpg

Buster tiene que derrotar a Max Montana, recuperar un tesoro escondido y rescatar a Babs Bunny. ¿Cómo? Tomando lo mejor del Super Mario y de Sonic, sumado a unos gráficos increíbles.

47. Shadow Dancer: The Secret of Shinobi

SEGA (47).jpg

Remake libre del juego de arcade Shadow Dancer. Al igual que en el juego original, el jugador controla a un ninja acompañado de su fiel perro.

46. Michael Jackson's Moonwalker

SEGA (46).jpg

Basado en la película Moonwalker, seguíamos a Michael, utilizando su música y sus pasos de baile característicos para salvar a los niños secuestrados de las manos del maligno "Mr. Big".

45. Cool Spot

SEGA (45).jpg

El juego de la “mascota” de 7-Up fue una excepción a los juegos impulsados por alguna marca famosa para aprovechar el furor de los videojuegos y así imponer sus productos. Este tipo de iniciativas dieron resultados bastantes aburridos. No fue el caso de Cool Spot que presentaba altos niveles de gráficos, de sonido y de jugabilidad.

44. Shining Force II

SEGA (44).jpg

Excelente RPG que fluía mucho mejor que la primera entrega, con mejores gráficos y mejores estrategias. Para pasarse horas y horas luchando con monstruos y espectros.

43. Contra: Hard Corps

SEGA (43).jpg

El más querido de la saga Contra. ¿Por qué? Porque permitía elegir personajes, caminos alternativos (que podían no tener finales felices) y presentaba villanos realmente espantosos.

42. Toejam & Earl

SEGA (42).jpg

Una aventura para dos jugadores en la que debíamos escapar de la Tierra, encontrando las partes de una nave, antes de que sus habitantes acabaran con los protagonistas.

41. Ultimate Mortal Kombat 3

SEGA (41).jpg

El UMK 3, tenía nuevos movimientos especiales, tales como proyectiles o combos para cada personaje. A las fatalities y babalities se le sumaban las brutalities y animalities. ¿Quién no memorizó el A, C, arriba, B, arriba, B, A, abajo?

40. Vectorman

SEGA (40).jpg

Un clásico que a su jugabilidad sencilla, le sumó uno de los mejores diseños (se usaron modelos 3D renderizados previamente, dando una sensación de juego en 3D en un plano 2D, algo poco común en estas consolas) tanto gráfico como sonoro para generar una atmósfera fuera de lo común para la época.

39. Castlevania: Bloodlines

SEGA (39).jpg

El único juego de la saga Castlevania diseñado para una plataforma Sega. Todas las aventuras de las entregas anteriores tenían lugar en el castillo de Drácula o en sus inmediaciones. Lo particular de Bloodlines era que encarábamos un viaje alrededor del mundo en del sitio donde renacería el Rey de los Vampiros.

38. Golden Axe

SEGA (38).jpg

Un guerrero bárbaro, un enano y una amazona luchaban -cada uno con sus características particulares- contra las tropas del malvado Death Adder. Uno de las puntos altos de este clásico de 1989 era que podíamos “robarle” los animales/criaturas a nuestros enemigos y manejarlos.

37. Castle of Illusion Starring Mickey Mouse

SEGA (37).jpg

El primer juego de la larga serie de videojuegos Illusion de Sega protagonizada por Mickey nos llevaba a un mundo de fantasías con objetos encantados y una Minnie secuestrada por la malvada bruja Mizrabel.

36. Batman: The Video Game

SEGA (36).jpg

Uno de los mejores juegos que se hicieron sobre el superhéroe de Ciudad Gótica. Fiel a la película de Tim Burton tanto en su atmósfera como en su linea argumental, llegaba al punto máximo de entretenimiento cuando manejábamos el Batimovil.

35. Ghostbusters

SEGA (35).jpg

Los Cazafantasmas como franquicia de videojuegos nunca tuvo la repercusión que si tuvo su rama cinematográfica. Esto se dio así, porque los juegos son de regulares a malos. No fue hasta los Cazafantasmas de la Sega Genesis que los fans no tuvieron un videojuego digno de este clásico pop.

34. Pele

SEGA (34).jpg

No es ni por cerca uno de los grandes juego de fútbol que se podían encontrar en esta consola. Lo incluimos en el ranking porque tenía una característica que lo diferenciaba de cualquier otro: era prácticamente imposible meter un gol.

33. Altered Beast

SEGA (33).jpg

Este clásico de los arcades encontró en su versión para Sega Genesis su edición con mejor jugabilidad. Altered Beast fue uno de los juegos que acompañó la salida de la consola.

32. Tecmo Cup Football Game

SEGA (32).jpg

Uno de esos juegos raros de Sega. El videojuego que seguía la historia de Robert, el Oliver Atom rubio, nunca llegó a comercializarse y se podía jugar en versiones piratas o los emuladores para PC.

31. Ayrton Senna's Super Monaco GP II

SEGA (31).jpg

Senna prestó más que su nombre a Super Monaco GP II (algo que era muy común en los noventa). En este juego nos ofrecía consejos sobre cómo encarar cada una de las pistas, con voces en off que se reproducían durante cada carrera e incluso, contribuyó con el diseño de los circuitos.

30. Evander Holyfield's Real Deal Boxing

SEGA (30).jpg

Un gran simulador de boxeo. Podíamos crear nuestro peleador e iniciar un modo carrera para ser el campeón mundial, entrenando entre peleas para mejorar nuestra velocidad, fuerza, resistencia o defensa.

29. Battletoads

SEGA (29).jpg

Uno de los juegos más difíciles de la historia. Gran cantidad de etapas y una jugabilidad compleja que, ya desde el tercer nivel, pone a prueba la tenacidad y la paciencia del jugador.

28. Gaiares

SEGA (28).jpg

El impulsor del género shoot-em-up presentaba una velocidad de juego y una dificultad superior a cualquiera de sus pares. Un típico juego de disparos, humilde y potente que ponía toda la atención en generar niveles cada vez mas difíciles.

27. Rolling Thunder II

SEGA (27).jpg

Lo mejor que tiene este juego de “tirar y correr” es que la acción -no es abrumadora como en el Contra o el Alien Soldier- se vuelve más táctica, aprovechando espacios para esconderse y actuar sigilosamente.

26. Ren & Stimpy: Stimpy's Invention

SEGA (26).jpg

Este juego plasmaba fielmente el espíritu de la serie animada, puntualmente se basaba en el episodio en el que Stimpy inventaba una “máquina de la felicidad”. Lo más destacado de este videojuego era la opción de multijugador cooperativo y la gran frustración viene con su corta duración.

25. Toy Story

SEGA (25).jpg

Seguía el hilo argumental de la primera película de la saga utilizando recursos de plataforma, de primera persona, de conducción o de niveles contrarreloj. Con una dificultad de aceptable para arriba, era una gran manera de revivir este clásico de la animación.

24. Turtles in Time

SEGA (24).jpg

Hay dos juegos de las Tortugas Ninjas Adolescentes Mutantes que los fans de la franquicia siempre ponderan como los dos mejores: Turtles in Time y Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist. En este listado elegimos a Turtles in Time ya que tiene más niveles y un nivel de dificultad más alto.

23. Booger Man: A Pick and Flick Adventure

SEGA (23).jpg

Correr, saltar y dejar escapar uno que otro gas. También se pueden lanzar mocos o eructar sobre nuestros enemigos. No tan reconocido como Earthworm Jim, pero con un diseño igual de particular que lo vuelve uno de esos videojuegos extrañamente divertidos.

22. Zombies Ate My Neighbors

SEGA (22).jpg

Cine de terror clase B hecho videojuego. El objetivo: rescatar a diez vecinos antes de que los zombies se los coman. Para esto estamos armados hasta los dientes con una gran variedad de armas. Un clásico que funciona en todos sus aspectos: diseño, música, controloes. Pero sobre todo: dificultad. Para muchos seguro debería estar más arriba en este ranking, pero el mundo es muy injusto.

21. Micro Machines 96'

SEGA (21).jpg

A las puertas del Top 20 ya puede pasar cualquier cosa y, seguramente, haya aprobación y disidencia con respecto a los clásicos que incluyamos en ese selecto grupo. En el puesto 21 quedó el Micro Machines Turbo Tournament 96, uno de los juegos de carrera más divertidos de todos los tiempos. Un juego que podía dar meses y meses de diversión, ya sea completando todas las carreras y desafió o editando nuestros propios circuitos.

20. FIFA 97

SEGA (20).jpg

La cuarta entrega de FIFA cambió varias cosas. Y lo hizo con el “showbol”,antes que Maradona y otros ex jugadores lo popularizaran. El estadio cubierto fue una novedad que dio un golpe de aire fresco a los videojuegos de fúbtol. Menos jugadores, reglas distintas y partido a pura velocidad.

19. The Lost World: Jurassic Park

SEGA (19).jpg

Increíble en casi todos los aspectos técnicos: diseño gráfico, banda sonora, dificultad. Uno de los mejores modos multijugador que se pueden encontrar en Sega Génesis. La base del juego es la exploración. Los dinosaurios se comportan todos de manera distinta. Podemos manejar aerodezlizadores o 4x4. Salvaje por donde se lo mire.

18. Streets of Rage 2

SEGA (18).jpg

En la época dorada de los beat ’em up, el Streets of Rage era el rey. Y la segunda entrega de la saga mejoraba en casi todos los aspectos. Mejores gráficos, niveles más completos, diseño de personajes más detallados. Y ya no necesitamos de la ayuda de la policía, ya que nuestros personajes contaban con un golpe especial.

17. Disney's Aladdin

SEGA (17).jpg

La música, los diseños de niveles, la dificultad del juego, hacen de Aladdin, el mejor juego de películas. Siguiendo la trama del film, guiamos a Aladdin a través de 10 niveles llenos de enemigos, trampas y más trampas para rescatar a la princesa Jasmine de las garras malvadas de Jafar. El momento destacado: cuando escapamos de la lava volando en nuestra alfombra mágica.

16. Tiny Toon Adventures: ACME All-Stars

SEGA (16).jpg

Un juego de deportes con los personajes de los Tiny Toon. Nada puede salir mal. Y nada lo hace. Pura diversión tanto en el modo historia o jugando a cada deporte por separado. Fútbol, básquet, carrera, bowling y uno tipo “whack a mole” en donde tenemos que pegarle a Max Montana. Un gran juego para desafiar a alguien.

15. X-Men 2: Clone Wars

SEGA (15).jpg

X-Men 2 te pegaba en la cara inmediatamente. Encendíamos la consola, poníamos el cartucho, aparecía la información de licencia y ya había que agacharse para esquivar el primer disparo. Apertura fría y dura. Tomábamos el control de un personaje al azar y comenzamos a sobrevivir. Luego del primer nivel podíamos seleccionar a nuestro mutante preferido de entre Bestia, Cíclope, Gambito, Nightcrawler, Psylocke o Guepardo. Y después de completar el tercer nivel podíamos controlar al gran Magneto.

14. Sonic and Knuckles

SEGA (14).jpg

Sonic & Knuckles, lanzado en 1994, fue la última entrega de la clásica saga Sonic the Hedgehog para Sega. El primer y único juego de Genesis en usar tecnología "Lock-On", que, a través de una segunda ranura en la parte superior, incorporada en el propio cartucho, permitía la conexión de un segundo. Al conectar el cartucho de Sonic 3 sobre el cartucho de Sonic & Knuckles aparecía un videojuego más completo, llamado Sonic 3 & Knuckles.

13. Super Street Fighter II

SEGA (13).jpg

El mejor juego de la serie Street Fighter. El clásico de Ryu, Ken y Chun-Li mejoraba notablemente con la incorporación de nuevos luchadores: DeeJay, FeiLong, Cammy y T.Hawk. También se sumaban mejores gráficos, más ataques y un aumento en la velocidad del juego que lo llevaba a otro nivel de jugabilidad. ¿Cuántas probabilidades hay de que caminando por la calle te cruces a alguien que tire un gol al grito de "¡Hadouken!"? Muchas.

12. Rock N' Roll Racing

SEGA (12).jpg

La contracara oscura al Mario Kart de Nintendo. La estructura general era similar: carreras de cuatro vehículos en donde se podían dejar trampas o disparar a los rivales. Podíamos mejorar nuestro auto en diferentes características para enfrentar carreras cada vez más exigentes. Pero lo que hace de este juego un clásico de todos los tiempos es la banda sonora: "Paranoid" de Black Sabbath, "Peter Gunn" de Henry Mancini, "Highway Star" de Deep Purple,"Radar Love" de Golden Earring, "Born to be Wild" de Steppenwolf y "Bad to the Bone" de George Thorogood. El ejemplo mas rotundo de que rock y videojuegos van de la mano.

11. Jungle Strike

SEGA (11).jpg

Jungle Strike fue la secuela del Desert Strike, aquel juego de acción donde controlábamos un helicóptero y resolvíamos una serie de complejas misiones. En esa segunda entrega todo mejoraba: los gráficos, las misiones, los terrenos a explorar o los sonidos (las paletas del helicóptero se escuchaban tan reales al igual que los misiles). La trama del juego podría sonar un poco estigmatizante: el hijo de un terrible dictador se asociaba a un narco sudamericano para dominar el mundo.

10. Sonic the Hedgehog

SEGA (10).jpg

El erizo azul nació en 1991 para competir contra Mario, el titán de Nintendo. Y lo logró. Sonic llegó y cambió todo. Obviamente, de manera supersónica. Nunca antes se había visto un juego con semejante velocidad, diseño de escenarios con colores tan vivos y semejante fluidez en la jugabilidad. Es sin duda alguna uno de los grandes clásicos de todos los tiempos. Es justo decir que su sucesor, el Sonic the Hedgehog 2, lo superó en casi todos los aspectos, pero para comenzar este top 10 queríamos hacerle honor al original de la mascota de Sega.

9. FIFA '94

SEGA (9).jpg

En 1993 -con el Mundial de Estados Unidos cerca- FIFA dio un paso adelante en lo que a juegos de fútbol se refiere. El caballito de batalla era poder jugar el torneo equivalente al Mundial, eligiendo duración de los partidos (desde 2 minutos a tiempo real de 45 por tiempo), el tipo de cancha (artificial, natural, seco, cálido, húmedo o mojado), si los jugadores se cansan o el portero manual o semiautomático. También contaba con múltiples variantes tácticas y la posibilidad de elegir el 11 titular. Durante los partidos había dos situaciones que despertaban emociones encontradas. La primera era la marca “antideportiva” al arquero al momento de sacar y robarle la pelota con la cabeza, situación que por su falta de fair play generaba momentos tensos entre los jugadores. La segunda, una marca imborrable en la historia de los juegos de fútbol: al momento de una tarjeta podíamos correr por toda la cancha escapando del arbitro.

8. Virtual Bart

SEGA (8).jpg

Esta entrega relacionada con Los Simpson poco tenía que ver con la trama de la serie y poco tenía de “realidad virtual”, salvo para justificar la historia que narra: Bart probaba una máquina de RV fabricada por Martin. Pero sí tenia mucho de sucia y siniestra diversión. Seis minijuegos. El esquizoide Dino-Bart. El Baby-Bart saltando entre ramas. El Chancho-Bart en el matadero de Krusty. El tobogán acuático. La carrera en pleno holocausto nuclear. Y el más divertido de todos: Tomato Doom. Hay dos opciones para el juego: modo historia y área de práctica, lo que permitía elegir directamente el de tirar tomates en la puerta del colegio. Para muchos este juego ocupe un lugar que no debe en el ranking, pero como esto es subjetivo, decidimos darle este espacio por la cantidad de horas dedicadas a tirar y tirar tomates y huevos. Nobleza obliga, tiene uno de los peores finales de la historia.

7. OutRun

SEGA (7).jpg

Uno de los juegos de carreras más adictivos de la historia por dos grandes motivos. El primero: que no competías contra otros rivales, sino que lo hacías contra el reloj. El segundo: las bifurcaciones, es decir, que elegíamos el recorrido hasta llegar a la meta. Una suerte de juego interactivo de carreras. El camino se dividía en dos y dependiendo de la elección se modificaba la ruta, el nivel de dificultad de las carreras y la secuencia del final. Este combo le daba un plus al juego: un gran nivel de repetición para mejorar tiempos y conocer los otros caminos. Cabe destacar que todo era arriba de una Ferrari descapotable y en lugares paradisíacos. Una joya que trasciende el tiempo.

6. Earthworm Jim

SEGA (6).jpg

Que una lombriz sea nuestro héroe, hacía de este juego algo fuera de lo normal. Sumado a una estética delirante -con algunas similitudes a los dibujos animados de principios de los noventa- que llamaba la atención al primer contacto visual y sus niveles laberínticos llenos de acertijos nos preparaba para que hacer caer una heladera sobre una rama para que una vaca salga volando fuera algo normal. Uno de los puntos más altos era la carrera espacial ante nuestro enemigo Psy-Crow, en donde esquivábamos asteroides en un túnel a través del hiperespacio. Cada elemento de Earthworm Jim esta marcado por un diseño psicodélico, sobresaliendo la banda de sonido, especialmente la del segundo nivel What the Heck?, que podríamos describir como una mezcla de Zappa, música clásica y gritos de diversa índole.

5. Dragon Ball Z: Buyuu Retsuden

SEGA (5).jpg

La década de los noventa fue la época dorada de Dragon Ball y este juego estuvo a la altura. El único juego de la serie para SEGA. Y no hizo falta otro. No importaba que el menú estuviera en japonés y no se entendiera nada. La idea era "pegarle" al modo historia o al modo vs y elegir entre los once guerreros: Goku, Vegeta, Trunks, Gohan, Piccoro, Nro 18, Freezer, Cell, el Capitán Ginyu y Reecome y Krillin. Si hablamos del diseño, tanto de los escenarios (el preferido de quien escribe: Namekusei agonizando) como el de los personajes, no cabe otro calificativo que perfectos. Cada luchador tenia una amplia variante de golpes y ataques, destacándose los “ataques mortales” a pantalla dividida. Si encontrábamos el modo historia, cada héroe tenia su propia trama lo que invitaba a querer hacer el recorrido con cada uno. Un clásico infaltable en la colección de cada chique que se paraba frente al espejo, levantaba los brazos y lanzaba una Genki-dama a vaya saber qué o quién.

4. International Superstar Soccer Deluxe

SEGA (4).jpg

Hoy la cosa pasa por FIFA vs. PES. Antes pasaba por FIFA vs ISSD. Y si FIFA hoy saca ventaja, en 1995 perdía por bastante distancia. ¿Cuáles eran los motivos que hicieron que el ISSD fuera el mejor juego de fútbol de SEGA? La mezcla de realismo con dibujos animados, jugadores muchos mas estilizados y con rasgos propios, la dinámica y la velocidad de los partidos, las animaciones para todo (goles, corners, cambios) y las opciones de juego: exhibición, mundial, liga, penales o entrenamiento. No importaba que no tuviera jugadores reales. ¿Quién no le tomó cariño a Redonda, Capitale, Fuerte, Carboni, Galfano, Murillo, Allejo, Beranco, Van Wijk, Levesque? No hace tanto tiempo Konami confesó que cada uno de estos jugadores estaba inspirado en las figuras de la época (Por ejemplo: Redonda era Maradona, Capitale era Batistuta y Fuerte era Caniggia). Como con todo juego de fútbol, una vez que se le agarraba la mano, la computadora no era rival. Pero si alguien de nuestro entorno era competitivo, no había forma que los partidos no fueran intensos y adictivos. Plan para este sábado a la noche: torneo de ISSD.

3. Mortal Kombat II

SEGA (3).jpg

Arrancamos la parte más difícil. Seguro los pocos que llegaron hasta acá se preguntan cómo no está tal o cual juego. Están. Uno es este. El mejor juego de peleas de la historia. El MK2. La segunda entrega de la gallina de los huevos de oro. El éxito del MK (aquel que tenia actores de carne y hueso digitalizados) no frenó a Midway, que decidió ir por más, mucho más. Más violencia, más sangre (bastante más sangre), más personajes, más escenarios. Nuevos modos de fatalities (la Babality o la Friendship, por ejemplo). Baraka, Mileena, Kitana, Kung Lao, entre otros, se suman al repertorio de luchadores. Estos también eran actores, como en el MK1, pero fotografiados movimiento a movimiento y luego digitalizados (stop motion). Todo aquel que por los noventas se podía comprar la SEGA, el primer juego que compraba, seguro era este. Un clásico que trasciende consolas, que quedo grabado en la historia como uno de los mejores juegos de todos los tiempos.

2. NBA Jam

SEGA (2).jpg

Medalla de plata para EL juego de deportes. Cuando la competencia era quién hacia “el de deportes más realista”, los creadores del NBA Jam vieron que por ese camino había congestión, dieron media vuelta, y encararon para el otro lado. ¿Cuántos jugadores juegan en un partido de básquet regular? 5 contra 5. Ok, hagamos un 2 contra 2, a híper velocidad, con las mejores parejas de cada equipo. No estaba Michael Jordan, OK. Pero sí estaban Reggie Miller, Isiah Thomas, Pippen, Ewing, Larry Johnson, Charles Barkley, Kemp, Mutombo, Olajuwon, Divac y la dupla Stockton-Malone. Elegíamos nuestra dupla preferida y a quién controlábamos manualmente. Sin árbitros, sin faltas, sin tiros libres. Puro run and gun. La idea era tratar de saltar más alto, para meter una tapa o agarrar un rebote, robar la pelota con una manotazo oportuno o, simplemente, con un empujón. Una vez que teníamos la naranja, correr y tirar de tres, de dos y volar por los aires para volcar de forma espectacular mientras escuchábamos: “Boomshakalaka!”. Y nada mejor que meter varias canastas con nuestro jugador y esperar que caiga el mantra sagrado: “He’s on fire!”.

1. Comix Zone

SEGA (1).jpg

Con ustedes, el NÚMERO 1. La aventura suprema. Una obra maestra del Beat ‘em up que llevaba las capacidades técnicas de la Genesis al extremo. ¿De qué iba esta gema? Sketch Turner trabajaba en su nuevo cómic, llamado 'Comix Zone' ( la historia de cómo el Nuevo Imperio Mundial intenta defender la Tierra de una invasión de raros aliens ), cuando un rayo golpea la historieta. En ese momento, el villano principal de Comix Zone, el poderoso mutante Mortus, logra escapar de las páginas, enviando a Sketch al mundo de su propio cómic. Puro cine de clase B. La palabra clave para analizar los aspectos técnicos es: revolucionario. En sus personajes, en las animaciones, en la jugabilidad y control de nuestro héroe, en la paleta de colores de los escenarios, en la banda sonora. Innovador por donde se lo mire. Mientras saltamos de viñeta en viñeta la dificultad va en aumento, los enemigos son cada vez más extraños y difíciles de vencer. Pero siempre estaba con nosotros nuestra amiga: Roadkill. La pequeña rata es clave para poder pasar esta obra maestra, ya que servía para descubrir elementos secretos, pasajes ocultos, o accionar mecanismos. Y en donde muchas grandes obras hacen agua -del final hablamos- Comix Zone tampoco decepciona, ofreciendo tres finales dependiendo de las elecciones previas. Nuestro número 1 es de las propuestas más originales que hubo en el mundo del videojuego. Y no cabe ninguna duda que si lo agarran hoy en una vieja consola, o en algún emulador, sentirán lo que sintieron tantas personas allá por los noventa.