Golpe de ilusión: Aldosivi venció a Independiente Rivadavia y sueña seguir en Primera

Los goles del Tiburón fueron obra de Justo Giani, Blas Palavecino y Tobías Cervera, mientras que Alex Arce marcó para la visita.

Desde el pitazo inicial, el equipo de Guillermo Farré dejó en claro que quería llevarse los tres puntos. Apenas a los 3 minutos, Giuliano Cerato lanzó un centro perfecto desde la derecha que Giani conectó de cabeza para abrir el marcador y desatar la euforia del público local. El gol rompió la tensión y le permitió a Aldosivi controlar el trámite, con Natanael Guzmán como principal generador de peligro por izquierda.

Independiente Rivadavia cuidó titulares

Independiente Rivadavia, que cuidó a varios titulares pensando en la final de Copa Argentina del próximo miércoles, recién pudo inquietar pasada la media hora, con algunos centros que encontraron bien parado al arquero Juan Ignacio Carranza. Antes del descanso, el Tiburón tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, pero la falta de precisión le impidió cerrar el partido.

Embed - ALDOSIVI GANÓ y SUEÑA con la PERMANENCIA | #Aldosivi 3-1 #IndependienteRivadavia | Resumen

El segundo tiempo arrancó similar al primero: Aldosivi golpeó rápido. A los 10 minutos, en una jugada de pelota parada, Gonzalo Mottes peinó un centro al corazón del área y Blas Palavecino, ingresado desde el banco, cabeceó al gol para poner el 2 a 0.

Sin embargo, la Lepra reaccionó. Con los ingresos de Sebastián Villa y Alex Arce, los dirigidos por Alfredo Berti ganaron aire en ataque. Y aunque Aldosivi volvió a golpear con una joya colectiva -Giani asistió de taco a Cervera, que marcó el 3-0 a los 23 minutos.-, un minuto después Arce descontó de cabeza, tras un centro preciso de Bergara, encendiendo la alarma en el banco marplatense.

Máxima tensión

Los últimos 20 minutos fueron pura tensión. Independiente Rivadavia apuró con todo, aprovechando el retroceso de Aldosivi, que apostó a aguantar el resultado. El colombiano Villa fue una amenaza constante y, en tiempo cumplido, Arce volvió a convertir, pero el tanto fue anulado por el VAR por posición adelantada.

El final llegó con el festejo de los hinchas locales que ven en este Aldosivi un equipo con carácter y convicción para pelear la permanencia. Con esta victoria, el Tiburón alcanzó los 12 puntos en la Zona A y los 30 en la tabla general, superando a San Martín de San Juan, que juega este domingo, y a Aldosivi en la carrera por evitar el descenso directo.

El próximo desafío para el conjunto marplatense será ante Instituto, en Córdoba, donde buscará seguir sumando para asegurar su lugar en la máxima categoría.

Síntesis del partido:

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Gonzalo Mottes, Fernando Román Villalba; Roberto Bochi, Federico Gino; Natanael Guzmán, Tiago Serrago, Justo Giani; Franco Rami. DT: Guillermo Farré.

Independiente Rivadavia: Agustín Lastra; Mauro Peinipil, Santiago Flores, Matías Valenti, Thomas Ortega; Ezequiel Bonifacio, Nicolás Retamar, Leonel Bucca, Diego Tonetto; Juan Barbieri, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Gol en el primer tiempo: 3m Justo Giani (A).

Goles en el segundo tiempo: 9m Agustín Palavecino (A), 23m Tobías Cervera (A) y 25m Alex Arce (IR).

Cambios en el segundo tiempo: 8m Blas Palavecino por Nathanael Guzmán (A); 11m Matias Bergara por Diego Tonetto y Maximiliano Amarfil por Thomas Ortega (IR); 17m Alex Arce por Fabrizio Sartori y Sebastián Villa por Juan Ignacio Barbieri (IR); 21m Tobias Cervera por Franco Rami y Rodrigo González por Tiago Serrago (A);23m Pedro Souto por Ezequiel Bonifacio (IR); 35m Ignacio Guerrico por Fernando Román (A).

Estadio: José María Minella.

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: Álvaro Carranza.