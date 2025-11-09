Boca se quedó con el Superclásico ante un flojísimo River y clasificó a la Copa Libertadores

Boca abrió el marcador en el tiempo agregado del primer tiempo con un tanto de Exequiel Zeballos. Ayrton Costa mandó un pase largo, Milton Giménez saltó junto a Paulo Díaz y no lo dejó intervenir, quedando el balón en los pies del Changuito, quien logró definir ante la marca de Lautaro Rivero, Armani tapó de gran manera pero el rebote le quedó de vuelta al jugador local que, de primera, mandó el balón a la red.

El club azul y oro golpeó en el momento justo después de un primer tiempo muy chato, con pocas aproximaciones a los arcos y unos pocos remates a las manos de Agustín Marchesín y Franco Armani. De esta manera, el equipo de Úbeda se fue 1 a 0 al entretiempo con una ventaja a favor que parecía injusta pero que terminaría mereciendo en el complemento.

Gallardo metió a Quintero en el entretiempo pero Boca salió al complemento con la sangre en el ojo y madrugó a River a los dos minutos: Exequiel Zeballos se escapó por la banda y tocó al medio para Miguel Merentiel, quien solo tuvo que empujar el balón a la red. El Millonario volvió a fallar en defensa y el local aprovechó para casi sentenciar la historia.

Boca se impulsó impresionantemente con el 2 a 0 y generó un increíble desconcierto en River, nunca antes visto en la era Gallardo en los Superclásicos. Frustrado, Franco Armani salió muy lejos y mal, tirándose con las manos fuera del área, ganándose una amarilla. Y, enseguida, Milton Giménez no pudo darle al balón en el área chica, teniendo ahí el 3 a 0.

Embed

El Xeneize siguió como una topadora y Giménez tuvo un remate cercano al palo y Merentiel marcó un gol que luego fue anulado por offside. El uruguayo había capturado un rebote de un atajadón de Franco Armani, uno de los pocos hombres de River que estuvo a la altura del compromiso.

Boca bailó a River por momentos, con toques cortos y pases largos profundos a la carrera del intratable Exequiel Zeballos, figura del encuentro con un gol y una asistencia. El Millonario, que estuvo falto de ideas, intensidad y marca, ni inquietó a Agustín Marchesín: el visitante tuvo apenas un tiro muy lejano a las manos de Salas, un cabezazo muy cercano de Galarza afuera y no mucho más...

Sin referentes como Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez y Juan Fernando Quintero y con jugadores tocados como Gonzalo Montiel y sorpresas que no resultaron, Gallardo dispuso una formación que se quedó sin Superclásico a los dos minutos del complemento, pudo ser goleado y pateó muy poco al arco rival. Un equipo que no jugó a nada y no tuvo alma, que no aprovechó los momentos de posesión y no mostró personalidad en la adversidad.

Boca ganó a lo Boca con ganas y empuje, sumado al juego, al carácter. El Xeneize festejó por doble, porque ganó el Superclásico y clasificó a la Copa Libertadores 2026. Además, le dio un mazazo a River, que complicó su presencia en la Libertadores...