Allanaron la casa del principal sospechoso del triple crimen de Florencio Varela

El hombre es señalado como uno de los presuntos autores intelectuales de los horrendos homicidios Brenda del Castillo, de 20 años, Morena Verdi, de la misma edad, y Lara Gutiérrez, de 15, perpetrados el 19 de septiembre pasado.

El allanamiento se realizó pocas horas después de la orden judicial, en el marco de un operativo que apunta a localizar a Castillo y obtener pruebas que lo incriminen. Su nombre surgió de las declaraciones de detenidos en la causa, incluida su pareja, Florencia Ibáñez, quien relató ante la Justicia que el hombre manejaba el auto con el que fueron a la casa donde ocurrieron los hechos.

El papel de Castillo

Según la declaración de Ibáñez, el viaje de ambos tenía como objetivo “recuperar la droga”, aunque ella desconocía el plan real. Castillo, según la imputada, le explicó que la intención inicial era amedrentar a un hombre, sin lastimar a las tres jóvenes. La sobrina de una de las víctimas también indicó que su novio era dueño de la droga que las chicas habrían robado.

El juez Fernando Pinos Guevara, del Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza, ordenó la detención de Castillo, que se suma a la de otros dos prófugos: David Gustavo Morales Humani, alias “El Tarta”, y Manuel David Valverde Rodríguez, señalado como presente en la casa durante los asesinatos.

El fiscal Carlos Arribas presentó un video en el que se ve a Castillo junto a “Pequeño J” y otros miembros de la banda, presuntamente planificando el crimen. El procedimiento busca confirmar su responsabilidad en la masacre y avanzar en la captura de todos los implicados.