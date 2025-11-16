Detienen a un policía sospechado de secuestrar y abusar de una joven en La Plata

El sospechoso fue identificado como Jonathan Andrés Peralta, de 32 años, quien se desempeñaba en el Destacamento Vial Autopista Buenos Aires–La Plata.

El episodio denunciado ocurrió el jueves por la tarde. La joven caminaba por la calle 14, entre 474 y 476, cuando un hombre que aparentaba cargar una caja se le acercó.

secuestro

Sin mediar palabra, el agresor arrojó el objeto, sacó lo que parecía ser un arma de fuego y la obligó a subir a un Volkswagen Gol Trend. Las cámaras de la zona registraron la maniobra y fueron determinantes para reconstruir los primeros momentos del hecho.

Fue llevada al Parque Pereyra Iraola

Según el relato de la víctima, el atacante la llevó al Parque Pereyra Iraola, donde la retuvo alrededor de tres horas. Durante ese tiempo, la interrogó, impidió que escapara y terminó sometiéndola sexualmente sin protección.

La joven contó que el hombre esperaba encontrarse con terceros, algo que nunca sucedió. Finalmente, la trasladó nuevamente en su vehículo, la dejó descender en la vía pública, le devolvió sus pertenencias, pero se quedó con su auto.

A partir de ese momento, los investigadores iniciaron un seguimiento del recorrido del Gol Trend, apoyados en cámaras de tránsito y declaraciones. Ese rastreo permitió determinar que el responsable había huido hacia Florencio Varela. Con comparativas de rostro y revisiones internas, se estableció que el sospechoso era un agente policial en actividad que vivía en Ingeniero Allan.

La detención se concretó cuando Peralta fue visto salir de su domicilio a bordo de un Nissan March blanco sin patente. El vehículo tenía un pedido de secuestro activo por “robo automotor”. Al interceptarlo, los efectivos de la DDI secuestraron una pistola Bersa BP9CC calibre 9 milímetros con municiones, una chapa patente falsa y documentación vinculada a la causa.

El sargento quedó aprehendido y enfrenta una imputación múltiple: robo calificado de automotor, abuso sexual y privación ilegal de la libertad.

La causa es investigada por la UFI N.º 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, mientras el Juzgado de Garantías N.º 5 interviene en las medidas restrictivas. Los investigadores intentan establecer ahora si el acusado pudo estar vinculado a otros hechos de similares características en la zona.

El caso generó preocupación en la fuerza, donde Peralta prestaba funciones hasta hace pocos días. Fuentes policiales señalaron que se abrió un sumario administrativo para avanzar en su exoneración, independientemente del avance judicial.