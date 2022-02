Reconoció que le sorprendió la carta de renuncia de Máximo pero evitó detenerse en este hecho, dijo que no le asigna valor a la carta y que si no le gusta cómo se dieron las cosas "esperemos a la próxima (elección) cuando vos seas presidente".

"Cómo no me va a sorprender, Máximo es un dirigente muy importante, de primera línea de nuestro movimiento político con lo cual llama la atención su visión pero yo no me detengo en eso", declaró en la noche del martes a C5N.

"Si él tomó la decisión, la tomó, no hay mucho para discutir. El presidente insistió tratando de convencerlo y como no lo pudo hacer tiene que buscar a alguien como lo hizo" para reemplazarlo, remarcó.

Enfatizó que este hecho no tiene "porqué empiojar el Frente de Todos" porque "para los que venimos del peronismo primero está la patria, y si la patria es la que está en riesgo, es de suponer que todos se suman a una estrategia que está llevando el presidente".

"No puede haber 40 cabezas acá, hay una sola, y 'si no hay cabeza todo se vuelve rabo', decía mi abuela Amparo", puntualizó y enseguida añadió en referencia a Máximo Kirchner: "Nuestro secreto de esto es que hay una cabeza que está pensando para llevar las cosas de una determinada manera, pero si no te gusta, esperemos a la próxima (elección) cuando vos seas presidente"

"¿Qué querés que te diga? Lo único que falta es que yo le diga a presidente que yo no lo acompaño al porque él no hace lo que yo quiero. Hay un presidente elegido por la voluntad popular que responde las exigencias de lo que nos está sucediendo a los argentinos y el que tiene que hacerse cargo de dar vuelta esa situación en la que nos encontramos que ¡es impagable!", remarcó Aníbal.

En referencia al tono duro de la carta de Máximo sostuvo que "yo no le asigno valor a eso porque la discusión que se está dando en este momento es a la que tiene a la Argentina en vilo, y se tiene que dar en los máximos niveles, y yo eso no lo veo como una discusión en la Cámara de Diputados".

En ese sentido dijo que escuchó las declaraciones del diputado Leopoldo Moreau "que dijo que Martín Guzmán no había contado todas las cosas y no es verdad eso" y calificó su análisis como "rengo" y sostuvo que el ministro de Economía alcanzó un acuerdo lógico.