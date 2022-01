Máximo Kirchner renunció a la Presidencia del bloque del FdT

En la carta pública, el legislador deja en claro que, a su juicio, esa negociación fue "llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado".

Máximo Kirchner aclaró que continuará siendo diputado y que seguirá dentro del bloque "para facilitar la tarea del Presidente y su entorno".

"Es mejor dar un paso al costado para que, de esa manera, él pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no sólo en lo inmediato sino también mirando más allá del 10 de diciembre de 2023", añadió.

El hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continuó en su mensaje que "desde el día en que, en el año 2018, Mauricio Macri trajo de regreso a la Argentina al FMI, a quien Néstor Kirchner a través de la cancelación histórica de una deuda de 9.800 millones de dólares, lograra desterrar de nuestro país por ser el detonante clave en cada crisis económica desde la vuelta de la democracia y cuyo símbolo más elocuente fue la crisis del año 2001, sabíamos que este sería el problema más grande para nuestro país".

"Sobre todo por la magnitud y excepcionalidad del préstamo que alcanzara los 57.000 millones de dólares (casi 6 veces el monto cancelado en el año 2005) y del cual se desembolsaron 44.500 millones de dólares en sólo un año, perdonando, además, todos y cada uno de los incumplimientos del gobierno de Macri y violando su propio estatuto constitutivo", remarcó, debido a que "Macri tenía que ganar la elección".

En otro párrafo, el diputado asegura que no aspira a "una solución mágica" sino a una "racional".

"Para algunos, señalar y proponer corregir los errores y abusos del FMI que nunca perjudican al Organismo y su burocracia, es una irresponsabilidad", objetó, para agregar que "lo irracional e inhumano es no hacerlo".

"Al fin y al cabo, el FMI demuestra que lo importante no son las razones ya que sólo se trata de fuerza", agregó, al tiempo que recordó el apoyo al Gobierno que ofreció durante su tarea al frente de bloque.

En ese sentido, indicó que "acompañé la sanción de la ley que aprobó la reestructuración de la deuda privada en moneda extranjera, sin quita de capital pero con quita de intereses, realizada por el gobierno en el año 2020, a pesar de estar en profundo desacuerdo con algunos de sus artículos", porque comprendía "el contexto" en el que "arrasaba la pandemia".

"Dejé los prejuicios de lado y también los agravios recibidos para conformar el Frente de Todos, no así las convicciones", puntualizó.

En el final de su carta, Máximo Kirchner señaló que no lamentaba "haber brindado un trato que no fue recíproco" por haber entendido que "desde el momento en que CFK nos dio la instrucción de construir el Frente de Todos que lo sucedido hasta su conformación no podía obturar lo que vendría", pero que sí lamentaba haber sido "uno de los pocos que actuó de esa manera".