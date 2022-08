Lewis Hamilton se negó a ser parte de una película

En una entrevista con 'Vanity Fair', Hamilton contó que se negó a la prepuesta debido a sus compromisos con la F1.

"Soy amigo de Tom (Cruise) y cuando escuché que saldría la segunda película de Top Gun, de la que soy fanático, me dije: Dios mío, tengo que preguntarle. No me importa el papel que sea. Incluso barreré algo o estaré en la parte de atrás barriendo”, declaró el piloto inglés.

Sin embargo, cuando le ofrecieron interpretar a un personaje como piloto de cazas, Hamilton debió rechazar la oferta por sus compromisos laborales y contó: "Fue la respuesta más incómoda que jamás haya dado".

La nueva versión de "Top Gun: Maverick" sigue cosechando grandes números en taquilla, con una recaudación de 662,5 millones de dólares, superando incluso a Titanic, que logró 659,36 millones en 1997.