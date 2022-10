Max Verstappen podría abandonar la Fórmula 1 en 2028

"La verdad es que no me veo conduciendo hasta que tenga 40 años porque también quiero hacer otras cosas. Me estoy divirtiendo mucho con lo que estoy haciendo en este momento y todavía estaré en la F1 por un par de años más, firmé hasta 2028, confesó Verstappen de 25 años a Sky Sports.

El joven corredor agregó que después de eso, también depende de cómo vaya todo, pero probablemente intentaré hacer algunos tipos diferentes de carreras porque también es importante probar cosas diferentes"

Poco tiempo después de consagrarse como bicampeón en el último Gran Premio de Japón, Verstappen puso fecha a su posible retiro de la Fórmula 1 una vez que finalice su actual contrato con la escudería Red Bull en 2028 cuando cumpla 30 años.