"No tengo presión extra por ganar otra carrera, aunque Hernán Palazzo y Daniel Nefa luchen a pleno conmigo por la cima. Lo más importante es seguir sumando, como sea, y que ellos no se escapen en el campeonato", planteó Panarotti, de visita en la redacción de POPULAR.

El bernalense ya se dio el lujo de ganar tres veces en el TCM y si bien la alegría anterior tuvo un sabor especial y compartió los festejos con sus camaradas quilmeños, cree que aún hay mucho camino por recorrer: "Quiero llegar al Play Off con chances, hay buen potencial en el Dodge, así que estoy tranquilo que estamos a la altura de nuestros rivales, que están en equipos grandes".

Con frescura juvenil y frialdad de veterano, el joven Fritzler sabe que ya es cosa seria en el certamen: logró su primera victoria en su año debut en el Pista Mouras y se desquitó de todas las veces que arañó la victoria y finalmente se quedó con el podio.

Ahora, luego de los plenos festejos, el oriundo de Bella Vista destacó: "No podíamos redondear, nos sacamos ese peso de encima y le descontamos al líder Marcos Castro. Intentaremos ganar, aunque tranquilos porque ya podemos ir a buscar la Copa de Plata a fin de año".

El Mariscal y la vida de un pibe a mil por hora

“Soy un piloto frío a la hora de acelerar y de planear una estrategia de carrera, no me gusta hacer locuras, ni cometer excesos y la prudencia creo que es lo que me define”, señaló Otto Fritzler, convencido que ese es el camino que lo puede llevar a la excelencia y a cumplir sus sueños: “Me conformo con poder largar un día a la par, en la misma grilla que mis ídolos del TC, a los cuales sigo desde mis seis años y que hoy siguen ganando y marcando tendencia en el automovilismo”.

El pibe cursa cuarto año, pero sus días no son comunes como los de cualquier adolescente: “Me levanto, voy a la escuela y le dedico el tiempo que puedo a la tarea y a estudiar. Mis compañeros y profesores me re ayudan para ponerme al día, y mis amigos me súper entienden, si no puedo ir a tal lugar con ellos, o faltar a algún acontecimiento. Trato de llevar una vida normal, pero sé mis responsabilidades”.

Y agregó: “Con mi papá vamos a visitar a los sponsors, porque se hace un sacrificio grande para correr. Por eso le dediqué la victoria a él, porque me acompaña a todas partes”.

El Mariscal remarcó que para él conlleva un gran desafío manejar el auto que dejó Lucas Granja: “El equipo me da lo mejor y no es fácil ponerse a tono con la tracción trasera, mucho más con el Ford de Granja, que dejó la posta, es un campeón con una experiencia enorme. Panarotti también nos da una buena pauta”

“Apunto a dar lo mejor para ser un gran referente”

Los días de Lucas Panarotti se reparten entre ser piloto profesional y atender la casa de repuestos de su familia, en Quilmes, y al borde de los 30 va por su consagración en el TC Mouras para ir de lleno al TC Pista, con la premisa de permanecer: “¿Qué más quiero que llegar al TC y ser uno de los baluartes de mi ciudad? No hay muchos pilotos actualmente en esta categoría que la representen, así que apunto a dar lo mejor para ser un gran referente y sumarme a una rica historia, aprendiendo en cada carrera”.

El corredor de Bernal fue campeón en la Fiat 600 y en el TC Pista Mouras, compitió en el Río Platense y en el Turismo 4000 Argentino, hasta que se la jugó por la última escala de la ACTC: “En 2016 debuté y me fue de maravillas, encaré el 2017 con todo, fui campeón y el año pasado luché por la Copa de Oro y hasta me dieron el pase al TC Pista. Pero para todo eso se necesita dinero y con los problemas que hay en el país no daba para ir al Pista, correr cuatro carreras y después dejar. Así que aprovecho este 2019 como un año más en el TC Mouras, para juntar presupuesto, lograr más sponsors, salir campeón y de esa manera dar un salto como la gente, en pos de continuidad”