Banfield hundió a Independiente y renunció Vaccari

La caída fue el detonante de la renuncia del entrenador Julio Vaccar, que decidió dar un paso al costado tras un semestre plagado de frustraciones.

El único gol del partido llegó a los 37 minutos del primer tiempo, cuando Martín Rio conectó de cabeza un córner desde la izquierda y colocó la pelota junto al palo más lejano de Rodrigo Rey. Fue el segundo tanto del mediocampista en este campeonato y volvió a ratificar la eficacia del equipo del Sur en las pelotas detenidas, uno de sus puntos fuertes desde la llegada de Pedro Troglio.

Independiente mostró algunas señales de reacción en la primera parte, con chances de Santiago Montiel e Ignacio Pussetto, pero volvió a chocar con la falta de eficacia que lo viene persiguiendo en el torneo. En el complemento, empujado por su gente que regresaba al estadio tras la sanción por los incidentes frente a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, el Rojo intentó igualar, aunque sin claridad. Un remate de Millán y otro intento de Montiel fueron lo más peligroso del local, mientras Banfield se replegaba para jugar de contragolpe.

En los minutos finales, Zabala tuvo en sus pies la posibilidad del empate, pero su disparo cruzado se fue alto. La bronca se trasladó entonces a las tribunas: los hinchas descargaron su fastidio con insultos hacia los jugadores, cánticos contra la dirigencia y malestar por la polémica eliminación de la Copa Sudamericana que aún genera enojo.

El balance deportivo del semestre fue lapidario para Vaccar. Independiente no solo marcha último en su zona con tres empates y cinco derrotas, sino que también quedó afuera en octavos de final de la Copa Argentina y sufrió la eliminación internacional en la Sudamericana. Con esos números, el DT de 45 años presentó su renuncia tras el encuentro, buscando descomprimir la tensión creciente en Avellaneda.

Para Banfield, en cambio, el triunfo fue un espaldarazo. El Taladro sumó 13 puntos y se ubicó en el tercer puesto de la Zona A, consolidando su levantada en el torneo bajo la conducción de Troglio.

La crisis del Rojo parece no encontrar fondo. Sin rumbo futbolístico, con una dirigencia cuestionada y un clima hostil en las tribunas, Independiente afronta ahora la tarea de rearmarse en plena competencia, mientras la incertidumbre se apodera del futuro inmediato del club.

Síntesis del partido:

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Lautaro Millán, Walter Mazzantti; Santiago Montiel e Ignacio Pussetto. DT: Julio Vaccari.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Santiago López; Gonzalo Ríos, Martín Río, Lautaro Ríos, Frank Castañeda; Rodrigo Auzmendi y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Gol en el primer tiempo: 37m. Martín Río (B).

Cambios en el segundo tiempo: 00m. Pablo Galdames por Lautaro Millán y Luciano Cabral por Loyola (I), Lucas Palavecino por Lautaro Ríos y Tomás Adoryan por Frank Castañeda (B); 11m. Gabriel Ávalos por Ignacio Pussetto y Matías Abaldo por Walter Mazzantti (I); 16m. Julio Furch por Rodrigo Auzmendi (B); 31m. Leonardo Godoy por Federico Vera (I); 38m. Bruno Sepúlveda por Gonzalo Ríos y Santiago Daniele por Nicolás Meriano (B).

Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Sebastián Martínez