Consejo de Seguridad de la ONU: analizan la actuación de EE.UU. en Venezuela

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que el denominado operativo "Resoluciòn Absoluta" podría sentar “un precedente peligroso” en el plano internacional.

La convocatoria fue solicitada por Colombia con el respaldo de Rusia y China. El órgano de 15 miembros ya se había reunido dos veces en los últimos 3 meses —en octubre y diciembre— por la escalada de tensiones entre Washington y Caracas.

Desde la sede de la ONU en Nueva York, el embajador venezolano Samuel Moncada calificó la detención como un "secuestro ilegal" y una "guerra colonial" destinada a controlar los recursos energéticos del país.

Washington, por su parte, se prepara para defender la operación bajo el argumento de la legítima defensa (Artículo 51 de la Carta de la ONU), alegando que el régimen de Maduro constituía una amenaza narcoterrorista directa para la seguridad estadounidense

ONU-Guterres.jpg António Guterres, secretario general de la ONU. Archivo.

Trump anuncia que dirigirá Venezuela hasta lograr una transición segura

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado en conferencia de prensa que dirigirá Venezuela “hasta el momento en que se pueda hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”, aunque no precisó cómo planea administrar el país durante ese proceso.

Además, consideró que "sería muy difícil" para la principal líder opositora venezolana María Corina Machado, presidir la nación sudamericana tras la captura por parte de Washington del presidente Nicolás Maduro, al considerar que "no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país".

"Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario", explicó Trump sobre Machado.

Lula rechaza la operación de Estados Unidos en Venezuela

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó la operaciòn militar de Estados realizada en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, señalando que "sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional".

"Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente son inaceptables. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional", escribió Lula en su cuenta de X.

La situación en Caracas sigue siendo inestable. Mientras partidarios del chavismo se manifiestan exigiendo la liberación de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha propuesto una "agenda de cooperación" a Washington, en un intento por evitar nuevas ofensivas contra el resto de la cúpula gubernamental.