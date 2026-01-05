Nicolás Maduro compareció ante la Justicia de Estados Unidos y se declaró inocente

“No soy culpable de nada de lo que se menciona aquí, soy un hombre decente”, afirmó Maduro ante el magistrado. “Sigo siendo presidente de mi país”, agregó.

Su esposa, Cilia Flores, también se declaró inocente de los cargos federales de tráfico de drogas y armas ante el juez Hellerstein.

manifestantesmaduro Algunos manifestantes se pronunciaron en rechazo a la detención de Maduro frente al tribunal donde compareció este lunes.

La próxima audiencia se llevará a cabo el próximo 17 de marzo.

En principio, Maduro está acusado de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal.

Ambos fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad en helicóptero desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a un helipuerto de Manhattan y llevados en caravana al juzgado horas antes del proceso.

Maduro y Flores fueron capturados el sábado en la madrugada por fuerzas estadounidenses en Caracas, en medio de un operativo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió como “un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder”.

El derrocado líder venezolano está representado por Barry Pollack, un experimentado abogado litigante que colaboró con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y ayudó a negociar el acuerdo de culpabilidad que condujo a su liberación en 2024. Flores, en tanto, está representada por Mark Donnelly, un abogado con sede en Texas, según un expediente judicial.