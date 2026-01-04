Chubut: hallaron granadas militares en el Lago Epuyén

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres aseguró ante la prensa local: “no vamos a ceder ante la violencia ni a permitir tampoco que nadie venga a intimidar a nuestra comunidad”, y remarcó que la prioridad del Gobierno es garantizar “la seguridad de todos los chubutenses y de quienes nos visitan año tras año”.

El mandatario provincial confirmó además que, tal como ocurrió en temporadas anteriores frente a situaciones complejas como incendios y atentados registrados en la provincia, el Gobierno del Chubut coordinará acciones con las fuerzas federales, y señaló que por el momento no se descarta ninguna hipótesis.

También subrayó que el Ejecutivo provincial mantendrá presencia permanente en el territorio, con el gabinete desplegado en la región cordillerana, acompañando a las comunidades locales y reforzando las medidas de prevención.

El hallazgo

Fuentes de la investigaciòn indicaron que se trata de granadas de mano fragmentarias producidas por Fabricaciones Militares (FM), modelo FMK2, provistas y únicamente utilizadas por Fuerzas Armadas. La carga principal de la granada es Compuesto B (80 gramos), un alto poder explosivo.

Algunos de los explosivos encontrados (el primero fue hallado el 9 de diciembre tras la denuncia de un turista que estaba haciendo buceo y detectó la granada en el fondo del lago) estaban cerca de carteles con la A envuelta en un círculo que simboliza el anarquismo y que en Chubut son atribuidos por los investigadores a la llamada organización mapuche RAM.

Otras fuentes indicaron que los investigadores de Chubut cuentan con el apoyo de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que tiene información sobre pasos sospechosos de Chile a Argentina.

Hasta el momento, la investigación de la apariciòn de las granadas y las pintadas amenazantes están a cargo de la fiscalía provincial, pero no se descarta que pudiera intervenir la justicia federal dada la procedencia (Ministerio de Defensa de la Nación) del material explosivo hallado.