Bariloche: un micro con 48 estudiantes derrapó por el hielo y chocó a siete autos

El colectivo circulaba durante una intensa nevada cuando perdió el control en una calle congelada de Bariloche. También chocó contra un poste y provocó un corte de luz.
Un micro que trasladaba a 48 estudiantes derrapó este martes a la madrugada por una calle congelada de Bariloche, chocó contra siete autos que estaban estacionados, e impactó contra un poste de luz, lo que provocó un corte en el suministro eléctrico de la zona.
Pese a la magnitud del accidente, ninguno de los pasajeros resultó herido. Tampoco se registraron personas lesionadas entre los peatones o transeúntes que se encontraban en el lugar.
El episodio ocurrió alrededor de las 00.40, cuando el colectivo de una empresa de turismo local circulaba por la calle 20 de Febrero, una de las arterias de Bariloche que presenta dificultades para el tránsito cuando se acumulan nieve y hielo.
Al llegar a la intersección con Güemes, la conductora perdió el control del vehículo debido a las condiciones de la calzada. La presencia de nieve compactada y hielo hizo que el micro comenzara a derrapar mientras avanzaba por una zona con pendiente.
El vehículo continuó su recorrido sin poder detenerse y terminó impactando contra siete automóviles que estaban estacionados. Luego, chocó contra un poste, lo que generó una interrupción del suministro eléctrico en el sector, informaron fuentes policiales a medios locales.
Luego del accidente, uno de los propietarios de los vehículos afectados se acercó al lugar y comenzó a increpar verbalmente a la conductora del micro. Debido a la situación, intervino personal policial. Durante el episodio el hombre golpeó a uno de los efectivos que se encontraban trabajando en el lugar y posteriormente fue demorado.
La calle 20 de Febrero es conocida en Bariloche por su pendiente y por las dificultades que presenta para circular cuando las bajas temperaturas generan acumulación de hielo y nieve compactada.
El episodio ocurrió durante una jornada de intensa nevada en la ciudad. Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron extremar las precauciones y evitar la circulación por los sectores considerados más riesgosos mientras persistan las condiciones climáticas adversas.