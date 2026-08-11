Bariloche: un micro con 48 estudiantes derrapó por el hielo y chocó a siete autos

El vehículo continuó su recorrido sin poder detenerse y terminó impactando contra siete automóviles que estaban estacionados. Luego, chocó contra un poste, lo que generó una interrupción del suministro eléctrico en el sector, informaron fuentes policiales a medios locales.

Luego del accidente, uno de los propietarios de los vehículos afectados se acercó al lugar y comenzó a increpar verbalmente a la conductora del micro. Debido a la situación, intervino personal policial. Durante el episodio el hombre golpeó a uno de los efectivos que se encontraban trabajando en el lugar y posteriormente fue demorado.

La calle 20 de Febrero es conocida en Bariloche por su pendiente y por las dificultades que presenta para circular cuando las bajas temperaturas generan acumulación de hielo y nieve compactada.

El episodio ocurrió durante una jornada de intensa nevada en la ciudad. Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron extremar las precauciones y evitar la circulación por los sectores considerados más riesgosos mientras persistan las condiciones climáticas adversas.