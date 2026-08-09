Conflicto con Brasil: el embajador volvió a la Argentina

La llegada de Raimondi se da luego de que el Gobierno brasileño dispusiera el retiro del diplomático de las actividades políticas en Brasilia, en medio de la escalada de declaraciones contra Lula. Según trascendió, durante el encuentro con Quirno se evaluarán los pasos a seguir ante la decisión de Brasil y el impacto que puede tener en la relación bilateral. Por el momento, la situación mantiene en alerta a ambas cancillerías.