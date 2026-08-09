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La decisión que tomó Messi tras despedir a su padre en Rosario

El capitán argentino permanecerá en su ciudad natal después del velatorio de Jorge Messi y todavía no definió cuándo regresará a Estados Unidos para reincorporarse a Inter Miami.

Lionel Messi decidió permanecer en Rosario junto a su familia luego del velatorio y la inhumación de los restos de su padre, Jorge Messi. El futbolista había llegado el sábado desde Estados Unidos acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, y continúa en la ciudad santafesina tras la ceremonia íntima realizada este domingo. El avión privado que lo trasladó regresó a Miami sin pasajeros, una señal de que no tiene previsto volver de inmediato.

Jorge Messi, de 68 años, falleció durante la madrugada del sábado en un sanatorio de Rosario después de atravesar una prolongada enfermedad. Sus restos fueron despedidos este domingo en el cementerio privado El Prado, en una ceremonia reservada para familiares, amigos y allegados. Tras la despedida, Messi permaneció acompañado por su madre, Celia Cuccittini, sus hermanos y sus seres queridos.

ADEMÁS: En una ceremonia junto a la familia, Lionel Messi dio el último adiós a su papá

Por el momento, no existe una fecha confirmada para el regreso de Messi a Estados Unidos. El movimiento del avión permite establecer que el capitán argentino seguirá en Rosario al menos durante las próximas horas, mientras atraviesa el duelo por la pérdida de su padre. Su prioridad está puesta en su familia y lejos de la actividad habitual que desarrolla en Miami.

El avión del capitán argentino partió nuevamente a Estados Unidos.

El avión del capitán argentino partió nuevamente a Estados Unidos.

La situación también modifica su agenda deportiva con Inter Miami, que disputó este domingo un partido por la Leagues Cup y tendrá nuevamente actividad el miércoles 12 de agosto frente a León de México. En el encuentro de este domingo, Rodrigo De Paul convirtió un gol y se lo dedicó a Messi, en medio del difícil momento personal que atraviesa su compañero de la Selección Argentina.

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