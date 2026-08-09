La decisión que tomó Messi tras despedir a su padre en Rosario

El capitán argentino permanecerá en su ciudad natal después del velatorio de Jorge Messi y todavía no definió cuándo regresará a Estados Unidos para reincorporarse a Inter Miami.

Lionel Messi decidió permanecer en Rosario junto a su familia luego del velatorio y la inhumación de los restos de su padre, Jorge Messi. El futbolista había llegado el sábado desde Estados Unidos acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, y continúa en la ciudad santafesina tras la ceremonia íntima realizada este domingo. El avión privado que lo trasladó regresó a Miami sin pasajeros, una señal de que no tiene previsto volver de inmediato.