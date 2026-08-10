La justicia intimó a Manuel Adorni para que justifique su patrimonio

El requerimiento de justificación que firmó el representante del Ministerio Público Fiscal tiene como sustento el informe que confeccionó la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que analizó los ingresos y egresos de Manuel Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti.

Será la primera vez que el exfuncionario deba ofrecer una explicación judicial sobre sus movimientos. Hasta ahora, su defensa en la causa, en manos de Matías Ledesma, participó de todas las declaraciones e instancias del expediente, pero no ofreció ningún tipo de documentación.

Tras revisar el informe técnico sobre la evolución patrimonial del exfuncionario, realizado por un organismo especializado del Ministerio Público, Pollicita enumeró en su intimación 20 puntos que Adorni debería aclarar, entre ellos, el origen de los dólares declarados, las operaciones inmobiliarias y la trazabilidad del dinero.