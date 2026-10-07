La investigación preliminar y de detección que dio origen al operativo fue encabezada por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), organismo presidido por Jesús Acevedo. Con esos elementos, la medida fue ejecutada por la Fiscalía Penal Especializada en Juegos de Azar (FEJA), a cargo de Juan Rozas. En tanto, las órdenes de bloqueo fueron dispuestas por los Juzgados Penal, Contravencional y de Faltas 4, 19 y 21, a cargo de los magistrados María Julia Correa, Agustín Riggi y Paula Núñez Gelves, respectivamente.