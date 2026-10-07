Se comprobó que operaban sin controles de edad ni verificación de identidad, lo que exponía a niños y adolescentes a graves riesgos, como la ludopatía.
En el marco de una ofensiva coordinada contra el juego clandestino, se logró el bloqueo de siete plataformas online que operaban de manera ilegal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La investigación preliminar y de detección que dio origen al operativo fue encabezada por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), organismo presidido por Jesús Acevedo. Con esos elementos, la medida fue ejecutada por la Fiscalía Penal Especializada en Juegos de Azar (FEJA), a cargo de Juan Rozas. En tanto, las órdenes de bloqueo fueron dispuestas por los Juzgados Penal, Contravencional y de Faltas 4, 19 y 21, a cargo de los magistrados María Julia Correa, Agustín Riggi y Paula Núñez Gelves, respectivamente.
Mediante un riguroso trabajo técnico de fiscalización, monitoreo y rastreo digital, LOTBA determinó que las plataformas detectadas no eran emprendimientos aislados, sino estructuras organizadas y sofisticadas dedicadas a la explotación clandestina del juego online. Asimismo, la pesquisa permitió establecer que estos sitios simulaban la identidad de marcas autorizadas para engañar a los usuarios y derivarlos hacia entornos ilegales.
Uno de los aspectos más graves detectados por LOTBA y la FEJA fue la ausencia total de filtros, lo que permitía deliberadamente el acceso de menores de edad. Por este motivo, la estrategia conjunta de persecución penal y fiscalización prioriza especialmente a aquellos operadores que facilitan la vulneración de los sectores más vulnerables.
Con esta acción, Lotería de la Ciudad reafirma su rol como organismo de control enfocado en garantizar una oferta lúdica segura, responsable y legal, y continúa trabajando junto a distintas áreas del Gobierno de la Ciudad en la lucha frontal contra el juego ilegal y la ludopatía infantil.