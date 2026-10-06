El discurso de Messi: "Orgulloso de ser argentino y haber cumplido mis sueños"

El capitán también se refirió al cariño recibido por los hinchas a lo largo de su carrera. “Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Tuve la suerte de ir por todo el país y siempre recibí un cariño enorme. Soy un agradecido por lo que me tocó vivir”. Luego remarcó: “Agradezco todo este tiempo que, siempre donde fui, fue a cancha llena, sea el partido que sea: Mundial, Copa América... Estaban en todos lados haciendo un esfuerzo enorme, porque sabemos lo difícil que es y siempre somos locales en todos lados. Eso nosotros lo sentimos”.

En ese momento, Messi recordó uno de los días más felices de su carrera, cuando la Selección volvió a jugar en el Monumental después de ganar el Mundial de Qatar 2022. “En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera: cuando volvimos a jugar después de ganar el Mundial. El haber vivido lo que viví ese día no me lo voy a olvidar nunca más. Fue hermoso. Al día de hoy, veo videos y me emociono”. Y completó: “Ese día quedará en la historia mía, de todos ellos, de mi familia... Fue espectacular, muchísimas gracias”.

Después llegó una de las frases más fuertes de la noche. “Hoy, nuevamente acá, seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera, porque es donde le digo adiós a la Selección y a todos ustedes. Voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y lo que venga. Siempre unidos”.

Finalmente, el capitán dejó un mensaje para el futuro de la Selección y pidió mantener la unión que caracterizó a este grupo. “Quedó más que demostrado que, cuando nos juntamos y estamos unidos somos más fuertes que cualquiera y superamos cualquier cosa. Van a venir momentos duros, seguro, porque no es normal lo que se hizo en todo este tiempo. Y en esos momentos duros tenemos que estar nosotros acompañando más que nunca”.

“Como les digo siempre a ellos, como les dije en la última charla: para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos fuertes, unidos, porque hay gente que quiere ver mal a la Selección. No hay que darles el gusto”. Messi cerró con una última reflexión sobre la generación que lo acompañó: “Los momentos duros, los difíciles, es cuando realmente se ve el grupo. Cuando no hay grupos fuertes, es muy difícil conseguirlo. Y les digo que nosotros éramos un grupo extraordinario y por eso conseguimos todo lo que conseguimos”.

Ya sin poder ocultar la emoción, Messi reconoció que no quería abandonar el campo de juego. “La verdad que estoy hablando más que nunca, no me quiero ir, no quiero dejar la cancha”. Y cerró con un último mensaje para los hinchas: “Solamente decirles que los quiero, los voy a extrañar y que soy un agradecido a Dios de ser argentinos, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido mis sueños con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero”.

El discurso completo de Messi