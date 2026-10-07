Murió Carlos Clerici, la voz de las campañas de Luchemos por la Vida

“Gracias por enseñarme la letra de esta canción cuando era chiquita y presentarme a Charly García, y por llevarme en tu bicicleta de ruedas finitas mientras cantábamos por la calle. Te quiero”, escribió.

Familiares, amigos y colegas de Clerici podrán participar del último adiós este martes desde las 16.30 en la Parroquia Santa Francisca Javier Cabrini.

El miércoles a las 10.30, sus restos serán trasladados al Cementerio de Flores.

Una voz ligada a la seguridad vial

Clerici obtuvo el título de locutor nacional en 1985, en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Con el correr de los años, su voz quedó estrechamente asociada a los mensajes destinados a prevenir accidentes de tránsito.

Su relación con Luchemos por la Vida comenzó con las primeras campañas de la organización y se prolongó durante tres décadas y media. En ese período, participó de numerosas piezas de concientización, materiales educativos y actividades de la asociación.

La ONG lo despidió públicamente y puso en valor tanto su trayectoria profesional como sus cualidades personales.

“Gracias, Carlos, por brindarnos siempre tu amistad y desinteresado aporte profesional, que revelaban tu calidad humana”, expresaron desde la organización. También remarcaron que, aunque ya sienten su ausencia, su voz seguirá presente “en cada mensaje de Luchemos por la Vida”.

Por su extensa labor junto a la asociación, en diciembre de 2025 Clerici había sido reconocido con el Premio Luchemos por la Vida de Oro. En ese momento, la organización también publicó un video institucional en el que repasó algunas de las campañas en las que participó.

Una carrera vinculada a la radio y la educación

Además de su trabajo relacionado con la seguridad vial, Clerici tuvo una extensa trayectoria en los medios de comunicación. Durante 15 años condujo La Otra Agenda en Eco Medios AM 1220, programa en el que trataba cuestiones relacionadas con la sustentabilidad, la salud, la economía y diferentes aspectos de la vida cotidiana en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la emisora también expresaron su pesar por la noticia y resaltaron su particular manera de abordar la actualidad, con la intención de ofrecer “otra forma de informarse”.

A lo largo de su carrera también trabajó en Radio de la Ciudad AM 1110, FM Horizonte y Radio del Plata.

La literatura fue otra de las áreas que formaron parte de su recorrido profesional. Condujo el programa Leer es un Placerjunto a Natu Poblet.

Además de su actividad periodística, Clerici se desempeñó como docente. Dio clases en el Instituto Universitario River Plate y en el Centro de Estudios Terciarios del club. Desde el año 2000, también trabajó como capacitador para empresas y como asesor independiente en prensa y comunicación.

Al despedirlo, desde Eco Medios destacaron su “calidez humana, lucidez intelectual e inquebrantable ética profesional”, características que, según remarcaron, permanecerán en la memoria de quienes lo conocieron como oyentes, alumnos y colegas.