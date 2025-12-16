Papá Noel estará en el Cuartel de Bomberos de La Boca

El sábado a partir de las 18 recibirá a los niños en Brandsen 567, para sacarse fotos con ellos y para que conozcan su trineo. Ese día y el viernes se recibirán donaciones para repartirlas entre quienes más las necesitan.
Muchos no saben que Papá Noel es originario de una zona que hoy forma parte de Turquía (su nombre verdadero fue Nicolás de Bari). Lo historia que es más conocida es que su tradición se expandió por toda Europa, donde adoptó esa figura de anciano barbudo bueno, y más tarde, a los Estados Unidos, país en el que tomó al trineo tirado por renos como medio de transporte para repartir esos regalos que tanto desean los más pequeños.
A pesar de ya tener bases cristianas desde la época de la colonia -como la mayoría de las tradiciones que se siguen en Argentina- la llegada de Papá Noel estuvo ligada a la ola inmigratoria de finales del siglo XIX y principios del XX. Pero él arribó con su traje de invierno boreal, algo que no se adaptó a las altas temperatura del diciembre austral.
Poco le importó eso a Papá Noel, como tampoco la humedad y el sol agobiante, y desde esa época no descansa en estas tierras para que a cada niño no le falte ese regalo que tanto desea.
Por eso, el próximo viernes y sábado, en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de La Boca -en Brandsen 567, Ciudad Autónoma de Buenos Aires- se recibirán donaciones que luego se repartirán entre los pequeños que más lo necesitan.
Además, el último de esos estos días, a partir de las 18, los chicos, y los no tanto, podrán acercarse a esa destacada dependencia (cabe recordar que fue la primera en su tipo del país) para saludar a Papá Noel, sacarse fotos con él y conocer su trineo, donde el desafío, para los que no lo saben, será aprenderse los nombre de los renos.
Como es habitual, la organización estará a cargo del Quinto Oficial Walter de la Fuente, quien agradeció el acompañamiento que años anteriores y en diferentes ámbitos tuvo este tipo de iniciativa. Además, dejó su alias (walter.836.borde.mp) para aquellos que no puedan llegarse hasta el cuartel y quieran sumarse a esta iniciativa, lo único es buscar y llevarle alegría a los niños.