Papá Noel estará en el Cuartel de Bomberos de La Boca

A pesar de ya tener bases cristianas desde la época de la colonia -como la mayoría de las tradiciones que se siguen en Argentina- la llegada de Papá Noel estuvo ligada a la ola inmigratoria de finales del siglo XIX y principios del XX. Pero él arribó con su traje de invierno boreal, algo que no se adaptó a las altas temperatura del diciembre austral.

Poco le importó eso a Papá Noel, como tampoco la humedad y el sol agobiante, y desde esa época no descansa en estas tierras para que a cada niño no le falte ese regalo que tanto desea.

Por eso, el próximo viernes y sábado, en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de La Boca -en Brandsen 567, Ciudad Autónoma de Buenos Aires- se recibirán donaciones que luego se repartirán entre los pequeños que más lo necesitan.

Además, el último de esos estos días, a partir de las 18, los chicos, y los no tanto, podrán acercarse a esa destacada dependencia (cabe recordar que fue la primera en su tipo del país) para saludar a Papá Noel, sacarse fotos con él y conocer su trineo, donde el desafío, para los que no lo saben, será aprenderse los nombre de los renos.

Como es habitual, la organización estará a cargo del Quinto Oficial Walter de la Fuente, quien agradeció el acompañamiento que años anteriores y en diferentes ámbitos tuvo este tipo de iniciativa. Además, dejó su alias (walter.836.borde.mp) para aquellos que no puedan llegarse hasta el cuartel y quieran sumarse a esta iniciativa, lo único es buscar y llevarle alegría a los niños.