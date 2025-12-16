Juan Pazo renunció a su cargo como director de ARCA

“El Director Ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, le comunicó hoy al Ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo”, anunció la cartera pasada la medianoche a través de su cuenta de X.

La decisión se formalizó mediante el Decreto 890/2025: “Acéptase, a partir del 18 de diciembre de 2025, la renuncia presentada por el abogado Juan Alberto Pazo al cargo de Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ente autárquico actuante en la órbita del Ministerio de Economía”.

La designación de Vázquez al frente de ARCA

En el decreto (firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Caputo) también acepta la renuncia de Andrés Edgardo Vázquez a su anterior cargo como Director General de la Dirección General Impositiva de ARCA, para permitir su designación al frente del organismo.

El cuarto artículo del decreto establece: “Desígnase, a partir del 18 de diciembre de 2025, al licenciado Andrés Edgardo Vázquez en el cargo de Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ente autárquico actuante en la órbita del Ministerio de Economía, para completar un periodo de ley”.

Pazo asumió la dirección ejecutiva el 11 de diciembre de 2024, cuando tomó el lugar de Florencia Misrahi, desplazada por decisión del presidente Milei.

La designación de Andrés Vázquez al frente de ARCA fue valorada por Economìa como una señal de continuidad en las políticas tributarias y aduaneras impulsadas por el presidente Milei y el ministro Caputo.