Encontraron muerto a un soldado en la Quinta de Olivos donde vive Javier Milei

“En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio”, informaron oficialmente desde la Casa Rosada, y en el mismo texto se detalló que el soldado “fue hallado sin vida en uno de los puestos internos” y que, pese a la intervención de los servicios médicos, “constataron su fallecimiento” al llegar al lugar.

Tras el hallazgo, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes y se dio intervención al Juzgado Federal a cargo de la causa. Por disposición de Arroyo Salgado, también se convocó a distintas áreas de las fuerzas federales para avanzar con las pericias necesarias.

La investigación quedó en manos de la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro, que trabaja de manera conjunta con la PFA bajo las directivas del juzgado. Desde el Gobierno aclararon que “cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente”.

Noticia en desarrollo...