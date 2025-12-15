Polémica por los likes de Ángel Di María contra la Brujita Verón y Estudiantes

Las sanciones por este hecho no fueron sólo para el club, sino también para las personas involucradas. El principal perjudicado fue Verón, con una suspensión de seis meses para toda actividad relacionada con el fútbol. Además, la AFA aplicó dos fechas de suspensión a los jugadores que participaron del pasillo de homenaje.

El fallo también dispuso que Santiago Núñez, capitán del primer equipo, no podrá portar la cinta durante tres meses. El club fue multado con 4.000 unidades de valor económico por “conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio”, al considerar que el gesto colectivo desnaturalizó el homenaje al campeón.

Santiago Núñez se va de Estudiantes.

Una de las publicaciones, a la que el jugador dio “me gusta”, afirmaba: “Verón dio la orden para que sus futbolistas le den la espalda a sus colegas cuando el problema era con la AFA”, y agregaba: “Cuando tuvieron a la AFA a metros le dieron la mano de frente porque son ingleses, caretas y vendidos”.

Otra publicación señalaba: “No es contra Central, es contra la AFA decían. Mostraron su peor cara y con sus colegas”.

Luego de estas acciones el campeón del mundo en Qatar 2022 una historia con una frase contundente: “En la vida no hay que dar tantas explicaciones. Al final, la gente sólo entiende lo que quiere entender y lo que le conviene”.

Hasta el momento, ni Di María ni los dirigentes de Estudiantes han realizado declaraciones públicas para aclarar la situación, mientras la controversia sigue generando repercusiones en el fútbol argentino.