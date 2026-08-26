Benegas Lynch: "Compró la TV y, como Argentina no ganó el Mundial, no quiere pagar"

El diputado libertario se refirió de esta manera a la creciente morosidad que afecta a miles de argentinos y sostuvo que el Estado no tiene que rescatarlos.
El debate sobre el aumento de la morosidad en la Argentina se instaló en el Congreso de la Nación luego de una serie de intervenciones de Alberto Benegas Lynch, diputado por La Libertad Avanza (LLA), donde vinculó las deudas con el Mundial 2026 y que esas personas endeudadas no deben ser rescatadas por el Estado.
En sus declaraciones, Benegas Lynch afirmó que los reclamos para defender a los deudores terminan protegiendo a los bancos, en contradicción con el discurso habitual de algunos sectores políticos.
“El primer paso era romper, el segundo paso es seguir con el guion de llorar de las deudas de la gente que no puede y que poco menos se está muriendo de hambre y no puede pagar las cuentas”, remarcó el diputado nbonarense en declaraciones a Radio Nacional Rock.
Benegas Lynch, objeto un eventual "rescate" por parte del Estado a estos morosos porque “no vas caso por caso. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu caso? Cada uno tomó a nivel particular las deudas, pero se agarra todo y ahí entran las motos, los electrodomésticos, el tipo que compró la televisión para el mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quiere pagar la deuda”.
El legislador también aprovecho el tema para criticar a los partidos de izquierda al asegurar que "es exactamente lo contrario de lo que dicen defender. Están defendiendo a los bancos”, a partir del rescate de la deuda las personas .