Benegas Lynch: "Compró la TV y, como Argentina no ganó el Mundial, no quiere pagar"

"Lloran por las deudas porque compraron un TELEVISOR para el Mundial y ahora como Argentina no salió campeón no lo quieren pagar"



Bertie Benegas Lynch, diputado nacional de La Libertad Avanza, explica la suba de la morosidad. Cuatro veces fuimos a votar pic.twitter.com/cZZySWoQO7 — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) August 26, 2026

Benegas Lynch, objeto un eventual "rescate" por parte del Estado a estos morosos porque “no vas caso por caso. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu caso? Cada uno tomó a nivel particular las deudas, pero se agarra todo y ahí entran las motos, los electrodomésticos, el tipo que compró la televisión para el mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quiere pagar la deuda”.