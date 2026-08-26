Caputo lanzó un plan para fomentar los créditos hipotecarios

La idea ya había sido anticipada por Caputo en su última conferencia de prensa y tomó forma en los últimos días ante la necesidad de dar respuesta a la necesidad de apuntalar la débil reactivación económica.

El monto total del programa asciende a $2 billones, que se irán adjudicando a través de licitaciones por $200.000 millones cada una. Los plazos y tasas mínimas contemplan dos tramos: uno a un año, con una tasa UVA más un spread mínimo de 2,50%, y otro a cinco años, con una tasa UVA más un spread mínimo de 4,50%. Cada entidad financiera podrá ofertar hasta el 20% del monto total por licitación y contará con 90 días corridos para aplicar los fondos desde la constitución del depósito.

En cuanto a los créditos hipotecarios que se otorgarán con estos fondos, la tasa máxima permitida será de UVA + 7,50%, con un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por cada crédito. La primera licitación se llevará a cabo la semana que viene con un monto inicial de $200.000 millones para evaluar cuál es la reacción de los bancos respecto a la iniciativa.

La conferencia del funcionario se da poco antes de que la Cámara de Diputados trate dos leyes de corte económico: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas con las que el Gobierno pretende reforzar su programa económico de cara a las elecciones de 2027.

Luis Caputo anunciará las nuevas medidas económicas antes de la sesión en la Cámara de Diputados.

Caputo asistió a la reunión de la mesa política, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo 'Lule' Menem; el vicejefe de Gabinete de Interior y nexo con el Congreso, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Esta vez, fue invitada la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que expuso sobre la situación en materia de educación, trabajo, niñez, familia y el funcionamiento de la ANSES. Según trascendió, el Gabinete acordó avanzar en un paquete de proyectos y medidas enfocadas en el área educativa que el Ejecutivo enviará al Congreso.