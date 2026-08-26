Caputo lanzó un plan para fomentar los créditos hipotecarios

Luis Caputo anunció un programa para estimular el crédito hipotecario utilizando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un programa para estimular el crédito hipotecario utilizando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
El jefe del Palacio de Hacienda precisó que ese dinero podrá ser tomado por los bancos a través de licitaciones y solo podrá ser aplicado para préstamos para la adquisición de viviendas. El funcionario presentó la iniciativa este miércoles durante una conferencia de prensa.
Caputo explicó que el bajo volumen de créditos hipotecarios tiene como origen el fondeo de los bancos: “Reciben depósitos a corto plazo y tienen que prestar a largo plazo”.
Para atender esta coyuntura, hasta tanto crezca el ahorro de los argentinos en las instituciones locales, se ideó un esquema que pretende movilizar fondos del FGS para incentivar la actividad en un sector clave de la economía.
La idea ya había sido anticipada por Caputo en su última conferencia de prensa y tomó forma en los últimos días ante la necesidad de dar respuesta a la necesidad de apuntalar la débil reactivación económica.
El monto total del programa asciende a $2 billones, que se irán adjudicando a través de licitaciones por $200.000 millones cada una. Los plazos y tasas mínimas contemplan dos tramos: uno a un año, con una tasa UVA más un spread mínimo de 2,50%, y otro a cinco años, con una tasa UVA más un spread mínimo de 4,50%. Cada entidad financiera podrá ofertar hasta el 20% del monto total por licitación y contará con 90 días corridos para aplicar los fondos desde la constitución del depósito.
En cuanto a los créditos hipotecarios que se otorgarán con estos fondos, la tasa máxima permitida será de UVA + 7,50%, con un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por cada crédito. La primera licitación se llevará a cabo la semana que viene con un monto inicial de $200.000 millones para evaluar cuál es la reacción de los bancos respecto a la iniciativa.
La conferencia del funcionario se da poco antes de que la Cámara de Diputados trate dos leyes de corte económico: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas con las que el Gobierno pretende reforzar su programa económico de cara a las elecciones de 2027.
Caputo asistió a la reunión de la mesa política, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo 'Lule' Menem; el vicejefe de Gabinete de Interior y nexo con el Congreso, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
Esta vez, fue invitada la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que expuso sobre la situación en materia de educación, trabajo, niñez, familia y el funcionamiento de la ANSES. Según trascendió, el Gabinete acordó avanzar en un paquete de proyectos y medidas enfocadas en el área educativa que el Ejecutivo enviará al Congreso.
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