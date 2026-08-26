Diputados: tratan la reforma del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal

Con un nutrido temario que incluye proyectos de gran interés para el Gobierno, este miércoles vuelven las sesiones a la Cámara de Diputados.
Tras dos meses sin debates, este miércoles a partir de las 12, la Cámara de Diputados volverá a sesionar para tratar un temario amplio de proyectos de ley.
En el recinto se discutirá la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central; el proyecto de Inocencia Fiscal "bis" (una actualización de la ley original) y la adhesión argentina al tratado de cooperación internacional de patentes.
La iniciativa, definida por el propio Milei como "la más importante" de esta etapa de su gobierno, busca consolidar el principio de la emisión cero, por considerar que impacta directamente sobre la inflación, informó Noticias Argentinas.
En otras medidas, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad. El proyecto también elimina la multiplicidad de propósitos que se adjudicaba el Banco Central a través de su Carta Orgánica y mantiene como único mandato el de preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento del Tesoro.
Paralelamente, se busca fortalecer la independencia del Central, por ejemplo endureciendo los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional para “blindarlos” de los cambios en los gobiernos.
El proyecto amplía el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al permitir que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.
En la actualidad podrían adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.
Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.
El PCT (Patent Cooperation Treaty) es un sistema internacional -al cual ya adhirieron 158 países- que permite simplificar el registro de patentes a través de un formulario de solicitud unificado.
Es una especie de mercado común de patentes que presenta oportunidades para investigadores y empresas argentinas para acceder más fácilmente a otros países y comercializar sus desarrollos y productos.
Claro que la adhesión argentina al tratado de cooperación internacional también permitirá que multinacionales extranjeras puedan patentar con mayor facilidad y de esa manera perjudicar a la competencia local, encareciendo los costos para el sistema de salud y perjudicando a la producción de genéricos de laboratorios nacionales.
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