Billie Eilish recordó su show en Buenos Aires: "Me cambió por completo"

La cantante volvió a elogiar al público argentino al recordar su paso por el Lollapalooza 2023. Dijo que fue una experiencia “inolvidable”.
Billie Eilish volvió a hablar de su paso por la Argentina y dejó una frase que rápidamente se viralizó entre sus seguidores. Mientras promocionaba su nuevo proyecto audiovisual, la cantante aseguró que el recital que dio en Buenos Aires durante el Lollapalooza 2023 fue uno de los momentos más importantes de su carrera.
La artista estadounidense participó de una entrevista con el programa Triple J y fue consultada sobre qué show de su trayectoria le gustaría volver a grabar en formato 3D. Sin dudarlo, eligió el concierto que brindó en el Hipódromo de San Isidro.
“Se me viene a la mente cuando toqué en Argentina hace un par de años. Lo pasé increíble y fueron como 100.000 personas. Fue en un festival en Argentina y me quedé impresionada. Es algo que cambió mi vida por completo”, afirmó.
No es la primera vez que Billie Eilish destaca la conexión que sintió con el público argentino. Meses después de aquel recital, ya había mencionado esa experiencia durante una charla con Dua Lipa en un podcast realizado para la BBC.
En esa oportunidad, recordó la gira por Sudamérica y señaló: “El show que hicimos en Argentina fue uno de los mejores de mi vida”.
Las declaraciones volvieron a despertar entusiasmo entre los fans locales, que desde hace años mantienen una relación muy cercana con la cantante y suelen convertir cada una de sus referencias al país en tendencia en redes sociales.
La presentación de Billie Eilish fue una de las más esperadas de aquella edición del festival. Con 21 años, se convirtió en la artista principal más joven en la historia del Lollapalooza Argentina.
El show reunió a cerca de 100 mil personas y estuvo marcado por una puesta visual imponente, momentos íntimos y una fuerte interacción con el público.
Durante la noche interpretó canciones como “Getting Older”, “My Future” y “My Strange Addiction”, acompañada por su hermano Finneas O’Connell, una figura clave en su carrera musical.
Tres años después, el recuerdo de ese recital sigue vigente entre sus seguidores. Y ahora también quedó claro que para Billie Eilish aquella noche tuvo un significado especial.