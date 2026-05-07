Billie Eilish recordó su show en Buenos Aires: "Me cambió por completo"

Un vínculo que se mantiene en el tiempo

No es la primera vez que Billie Eilish destaca la conexión que sintió con el público argentino. Meses después de aquel recital, ya había mencionado esa experiencia durante una charla con Dua Lipa en un podcast realizado para la BBC.

En esa oportunidad, recordó la gira por Sudamérica y señaló: “El show que hicimos en Argentina fue uno de los mejores de mi vida”.

maxresdefault (1) Más de 100 mil personas asistieron al recital de Billie Eilish en 2023.

Las declaraciones volvieron a despertar entusiasmo entre los fans locales, que desde hace años mantienen una relación muy cercana con la cantante y suelen convertir cada una de sus referencias al país en tendencia en redes sociales.

El recital que marcó el Lollapalooza 2023

La presentación de Billie Eilish fue una de las más esperadas de aquella edición del festival. Con 21 años, se convirtió en la artista principal más joven en la historia del Lollapalooza Argentina.

El show reunió a cerca de 100 mil personas y estuvo marcado por una puesta visual imponente, momentos íntimos y una fuerte interacción con el público.

Durante la noche interpretó canciones como “Getting Older”, “My Future” y “My Strange Addiction”, acompañada por su hermano Finneas O’Connell, una figura clave en su carrera musical.

Tres años después, el recuerdo de ese recital sigue vigente entre sus seguidores. Y ahora también quedó claro que para Billie Eilish aquella noche tuvo un significado especial.