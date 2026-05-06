Internaron a Zulemita Menem: ¿Qué le pasó y cómo está?

La hija del expresidente Carlos Saúl fue internada en una clínica porteña tras sufrir una lesión en su pierna izquierda, ahora vendada hasta la rodilla.
Zulemita Menem subió unas publicaciones a sus redes sociales que revelaron el momento que atraviesa. La hija del expresidente Carlos Saúl, debió ser internada luego de sufrir una lesión en su pierna izquierda, ahora vendada hasta la rodilla. "Así somos los grandes jugadores, tenemos algunas lesiones”.
"Por suerte es todo terreno, hasta el baño juntas”, escribió Zulemita, en uno de sus posteos en su red social Instagram, junto a una foto en la que aparece junto a una mujer, quien la está acompañando por estos días de recuperación, hasta que pase el mal momento.
"Estoy bien, gracias por los mensajes", aseguró la empresaria, luego de recibir una catarata de escritos preocupándose por lo que le había pasado. Y que la llevó a permanecer en un centro médico de un conocido grupo de clínicas de una prepaga.
"Así somos los grandes jugadores, tenemos algunas lesiones”, dijo Menem, a modo de broma, pero explicando que la lesión sufrida fue a consecuencia de la practica de algún deporte. Con el inminente alta, la hija de Zulema deberá continuar con su rehabilitación, pero ya en la tranquilidad de su casa.
"Creo que mi padre tuvo que hacer un duelo rápido cuando murió Carlitos Nair por la Argentina, tenía que seguir gobernando... Es increíble lo que hizo porque, seguir adelante habiendo perdido a un hijo, sobre todo por cómo era mi hermano con él, compañero. y lo mismo digo de mi mamá (Zulema), a la que siempre le digo 'no importa la justicia, todo el mundo sabe que a Carlitos lo mataron, se lo llevaron de una forma realmente cruel'", contó Zulemita, en una entrevista en On The Record.
"Y a mí, como hermana, me costó muchísimo porque nosotros éramos muy unidos, siempre digo ´hubiese sido mucho más fácil que quede el y no yo´. Por todo lo que vino después y toda la carga que tuve que soportar, en mis hombros. Tener a mis padres habiendo perdido a un hijo, no fue fácil. Tratar de tapar agujeros o vacíos en los que no estaba mi hermano, fue una tarea que no fue nada linda. Pero bueno, acá estamos, sobreviviendo a eso", se sinceró, Menem.
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