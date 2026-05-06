Internaron a Zulemita Menem: ¿Qué le pasó y cómo está?

Zulemita Mene, nota 1

LAS CONFESIONES DE ZULEMITA

"Creo que mi padre tuvo que hacer un duelo rápido cuando murió Carlitos Nair por la Argentina, tenía que seguir gobernando... Es increíble lo que hizo porque, seguir adelante habiendo perdido a un hijo, sobre todo por cómo era mi hermano con él, compañero. y lo mismo digo de mi mamá (Zulema), a la que siempre le digo 'no importa la justicia, todo el mundo sabe que a Carlitos lo mataron, se lo llevaron de una forma realmente cruel'", contó Zulemita, en una entrevista en On The Record.

Zulemita Menem, nota 2

"Y a mí, como hermana, me costó muchísimo porque nosotros éramos muy unidos, siempre digo ´hubiese sido mucho más fácil que quede el y no yo´. Por todo lo que vino después y toda la carga que tuve que soportar, en mis hombros. Tener a mis padres habiendo perdido a un hijo, no fue fácil. Tratar de tapar agujeros o vacíos en los que no estaba mi hermano, fue una tarea que no fue nada linda. Pero bueno, acá estamos, sobreviviendo a eso", se sinceró, Menem.