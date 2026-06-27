Caso Ángel López: la familia apuntó contra el fiscal y reclamó avances

Según la mujer, durante el encuentro el fiscal les manifestó que, desde su perspectiva, la profesional no tendría responsabilidad por lo ocurrido con el niño. Una postura que generó rechazo en la familia, que aclaró que la denuncia no apunta a responsabilizarla por el homicidio, sino por presuntas fallas en sus funciones.

“No decimos que ella mató a Ángel; sino que no veló por su seguridad. Ellos fueron quienes entregaron a Ángel a sus asesinos”, expresó Lorena.

La familia cuestionó que, a más de un mes de tener la causa, el fiscal no haya solicitado documentación ni elementos que consideran fundamentales. “Hace un mes que tiene la causa y no hizo nada. Lo único que tenía era el legajo de Leiva. No pidió informes, las cámaras del hospital y ni siquiera se tomó el trabajo de solicitarlas”, afirmó.

Una polémica por las imágenes

Uno de los puntos que generó mayor malestar fue la falta de pedido de registros audiovisuales. Lorena aseguró que el fiscal les indicó que las imágenes del centro de salud probablemente ya no estaban disponibles porque las grabaciones suelen borrarse con el tiempo.

“Nos dijo que seguramente las cámaras ya no estaban porque esas grabaciones se borran. Ni siquiera hizo el intento de pedirlas”, cuestionó.

En la misma línea, relató que el funcionario les habría informado que había enviado un correo electrónico al abogado querellante Roberto Castillo para solicitar un cambio de fiscal. Sin embargo, según dijo, el letrado revisó su casilla y aseguró no haber recibido ninguna comunicación.

“Si él no quiere investigar, debería declararse incompetente y apartarse de la causa”, manifestó Lorena, quien sostuvo que el fiscal no habría comprendido el objetivo de la denuncia presentada por la familia.

“Él me decía que había que tener claro que ellos no eran quienes asesinaron al menor. Pero eso es justamente lo que nosotros siempre dijimos. La denuncia contra Leiva es por incumplimiento de sus funciones, no por homicidio. Ni siquiera leyó la denuncia”, aseguró.

La mujer también recordó un episodio ocurrido durante la internación de Ángel, cuando, según su relato, la psicóloga habría intentado impedir que permaneciera junto al niño en terapia intensiva. Afirmó que esa situación quedó registrada por cámaras de ingreso y cuestionó que esas imágenes no hayan sido incorporadas a la investigación.

Además, criticó la postura del fiscal sobre el funcionamiento del Servicio de Protección de Derechos. “Para él, Protección hizo las cosas bien. Cuando le explicamos que esa psicóloga se preocupaba más por nuestra relación de pareja que por el bienestar de Ángel, justificó su actuación en lugar de investigar”, señaló.

Se profundizó el dolor de la familia

Con visible angustia, Lorena aseguró que la reunión con el fiscal profundizó el dolor de la familia. “Me arrepiento de no haber grabado toda esa charla. Era tanto el nivel de cinismo y tan claro el intento de defender a esa psicóloga que daba asco. Es terrible el nivel de corrupción que vivimos en Comodoro”, afirmó.

Mientras continúa el proceso judicial, la familia intenta sostener el reclamo por justicia y mantener presente la memoria del niño. “Vivimos el día a día. Hay días en los que tenemos fuerza y otros en los que ya no tenemos ganas de seguir peleando. Nos bajonea mucho cuando pasan estas cosas porque sentimos que se sigue pisoteando la memoria de Ángel”, expresó.

Y concluyó: “Sabemos todo lo que sufrió, tenemos claro que fue asesinado. Es muy difícil nuestro día a día sin él”.