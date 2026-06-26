Hallaron muerto a uno de los cinco pescadores desaparecidos

Según trascendió, todos contaban con experiencia en navegación y llevaban elementos de seguridad reglamentarios para la actividad, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, sistema GPS y radio VHF. Sin embargo, con el correr de las horas se perdió todo contacto con la embarcación y comenzó una intensa búsqueda que se extendió por distintos sectores del Río de la Plata.

La aparición de una mochila

Durante el operativo, la Prefectura también había encontrado una mochila y un bidón de combustible que pertenecerían a uno de los pescadores desaparecidos. Los familiares reconocieron esos elementos, hallados en la zona de Atalaya, lo que permitió sumar una nueva pista a la investigación.

La búsqueda llegó a extenderse hasta San Clemente del Tuyú, con la participación de buques guardacostas, motos de agua y embarcaciones semirrígidas. Los especialistas analizaron distintas hipótesis sobre lo ocurrido, aunque una de las principales posibilidades que se manejaba era que el bote hubiera sufrido algún tipo de inconveniente y terminado hundido.

Ahora, con el hallazgo del primer cuerpo, el operativo entra en una nueva etapa. Además de continuar con la localización de los otros cuatro tripulantes, la Justicia busca reconstruir qué ocurrió durante la navegación y cuáles fueron las circunstancias que provocaron la tragedia.

El cuerpo será trasladado a tierra firme para realizar la autopsia correspondiente, un estudio que quedará bajo la órbita judicial y permitirá establecer la causa de muerte, además de aportar información clave para la investigación.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°4 Descentralizada de Berazategui, encabezada por la fiscal Silvia Noemí Borrone.

Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en el río, familiares y allegados de los pescadores permanecen a la espera de respuestas.