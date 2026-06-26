Terremotos en Venezuela: ya son 920 los muertos

venezuelaterremoto Miles de personas quedaron desplazadas de sus hogares por los daños del doble terremoto.

Pese al operativo oficial, la crisis humanitaria comenzó a agravarse. La escasez de alimentos y productos básicos derivó en saqueos en distintos comercios de Catia La Mar, mientras cientos de personas hacían largas filas para recibir asistencia. La Policía reforzó la seguridad, aunque en varios sectores fue superada por la cantidad de personas que buscaban provisiones.

En las ciudades más golpeadas, vecinos y familiares continúan removiendo escombros en busca de sobrevivientes. En La Guaira, donde también quedó fuera de servicio el principal aeropuerto del país, numerosos edificios colapsaron y las calles presentan graves daños estructurales. Las comunicaciones también permanecen afectadas, dificultando el contacto entre las familias y los millones de venezolanos que viven en el exterior.

En un sitio web creado para localizar víctimas, hasta este viernes se reportaban cerca de 50.000 personas desaparecidas, mientras que más de 9.200 ya habían sido localizadas. La Organización Internacional para las Migraciones estimó que hasta 6,76 millones de personas podrían verse afectadas por el desastre, de las cuales alrededor de dos millones residen en Caracas.

VENEZUELA El gobierno de Venezuela precisó que se contabilizan 157 personas desaparecidas y 200 atrapadas bajo los escombros a causa de los potentes sismos.

Las imágenes difundidas por la televisión estatal reflejaron tanto la magnitud de la tragedia como algunos rescates exitosos. Entre ellos, el de una niña que fue extraída con vida de un edificio colapsado en La Guaira y el de un joven rescatado en Caracas entre aplausos de vecinos y familiares. El jefe del grupo de rescate metropolitano, José Luis Núñez, destacó "la fortaleza, el empeño y las ganas de vivir" de la menor.

Embed Imágenes aéreas de La Guaira. Terremoto en #Venezuela. No para de sorprender tanta tragedia. ‼️ pic.twitter.com/8tV85HNrle — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) June 25, 2026

También se multiplican las historias de desesperación. Dayana Delgado, madre de tres hijos, continúa buscando a su hijo de ocho años. "Quisiera saber dónde está mi niño, si está ahí atrapado o anda por un refugio", expresó. En distintos puntos del país, familias colocaron fotografías de desaparecidos y listas manuscritas con nombres de personas buscadas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia y anunció la creación de un fondo de reconstrucción de 200 millones de dólares destinado a reparar hospitales y viviendas afectadas. Además, convocó a empresas privadas a poner maquinaria pesada a disposición de los equipos de rescate para acelerar la búsqueda de sobrevivientes.

En paralelo, comenzó a arribar la asistencia internacional. Naciones Unidas informó que unos 1.000 rescatistas pertenecientes a 25 equipos de distintos países ya se encuentran desplegados o en camino hacia Venezuela. También llegaron brigadas especializadas desde España, Chile, Suiza, México, El Salvador y República Dominicana, mientras Alemania, Turquía y China enviaron personal y ayuda humanitaria.

Estados Unidos confirmó el envío inmediato de asistencia tras una conversación entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y Delcy Rodríguez. Además, Brasil, Canadá, Portugal y Qatar anunciaron apoyo logístico y material para enfrentar la emergencia, en momentos en que las autoridades advierten que el número de víctimas podría seguir aumentando a medida que avanzan las tareas de búsqueda entre los edificios derrumbados.