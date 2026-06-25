Cuatro días sin trenes en la Línea Sarmiento

No circularán entre Once y Moreno el jueves 9 de julio feriado, el viernes 10 -día no laborable con fines turísticos- el sábado 11 y el domingo 12, a raíz de distintas obras. Este año las limitaciones ya suman casi 30 días.
Durante cuatro días no habrá trenes en el ramal Once-Moreno de la Línea Sarmiento: el jueves 9 de julio (feriado), el viernes 10 (día no laborable con fines turísticos), el sábado 11 y el domingo 12, a raíz de distintas obras, según un comunicado interno emitido en la fecha. Serán cuatro días de odisea para viajar, y especialmente el viernes y sábado citados, pero no solamente para los usuarios del ferrocarril, sino también para los del autotransporte.
Según el comunicado de servicio de la Subgerencia de Transporte de la Línea Sarmiento, la interrupción se debe "a mayor ventana horaria por avance de obras". precisándose que se trabajará en los ADV (Aparatos de Vía) 10 y 11 de Caballito; sobre el paso bajo nivel de la calle Federico García Lorca (que ya fue inaugurado), junto a las plataformas de la estación Caballito; en el paso bajo nivel de la calle Irigoyen, a metros de la estación Villa Luro; y tareas de señalamiento en Liniers.
También, trabajos en el andén central de Ramos Mejía -que deberían concluir en julio, a 10 años de empezados, y que en realidad no afectan la circulación de trenes, ya que a esa altura hay cuatro vías y las formaciones circulan por las vías laterales, junto a las cuales hay plataformas construidas hace una década-; tareas en el andén 2 de Morón (cerrado desde el 18 de enero), renovación de la mesa de mando de la cabina Castelar, trabajos de cableado en el puente sobre el Río Reconquista en Paso del Rey; y tareas de depuración de la vía cuarta de Moreno. Pese a esta última, los trenes de los ramales diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Las Heras (del ramal que llega a Lobos, pero con el servicio interrumpido por la renovación de la vía única que se encuentra paralizada desde hace meses) circularán normalmente.
Este se ha transformado en el año de las alteraciones en el ramal Once-Moreno de la Línea Sarmiento. En siete meses sumarán casi 30 los días en que se aplica alguna restricción. La primera fue el sábado 7 y domingo 8 de febrero, cuando no circularon los trenes entre Once y Haedo. El sábado 14 y domingo 15 del mismo mes directamente no hubo trenes entre Once y Moreno, mientras que el lunes 16 y martes 17 (feriados de carnaval), nuevamente estuvo interrumpido entre Once y Haedo.
El domingo 8 de marzo, la restricción se aplicó entre Once y Liniers. El sábado 28 del mismo mes desde el mediodía, estuvo cerrado el tramo entre Merlo y Moreno hasta el domingo 29 por la tarde. El jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril (Semana Santa), el servicio estuvo interrumpido entre Once y Liniers; última hora del sábado 9 y primera hora del domingo 10 de mayo no hubo trenes entre Once y Liniers. El sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo no circularon trenes entre Merlo y Moreno y tampoco entre Moreno y Mercedes. Y el sábado 2 de este mes no hubo trenes durante la mayor parte del día entre Merlo y Moreno. La restricción se iba a extender al domingo 3, pero no se concretó. Por otra parte, el jueves 19 de febrero el servicio no funcionó por el paro general convocado por la CGT.
El problema para quienes utilizan el transporte público en la zona Oeste es que en cada una de las jornadas en las que la Línea Sarmiento tuvo funcionamiento limitado las líneas de colectivos no reforzaron adecuadamente las prestaciones, perjudicando a los usuarios del ferrocarril pero también a los de los micros.
El Oeste es "Sarmiento dependiente": la línea 52 -que unía Once con Moreno y Luján por avenida Rivadavia/Ruta 7- desapareció en 2003, y no hubo reemplazo alguno. Un ramal de la línea 57 une Once con la Autopista del Oeste a la altura de Moreno sin llegar a la estación. Y por Rivadavia, la línea 136, que unía Primera Junta con Merlo y Marcos Paz, literalmente desapareció: su operadora, el Grupo Metropol, la reemplazó por la línea 322, que unía Marcos Paz con Merlo, extendiéndola hasta Ramos Mejía. Incluso incorporó un ramal -que realizaba la línea 136- a Barrio Parque San Martín, en Merlo. La razón parece ser económica: el boleto de la 322, de jurisdicción provincial, es casi 40 por ciento más caro que el de la 136, de jurisdicción nacional.
Metropol opera también otras líneas que deberían ser alternativa a la Línea Sarmiento: la 163 que debería unir Primera Junta con San Miguel, la 182 con recorrido entre Floresta y José C. Paz y la 302 con recorrido entre Liniers y Moreno por avenida Gaona y colectora de la Autopsita del Oeste. Las tres presentan habitualmente trayectos fraccionados, que cubren un pequeño tramo del declarado ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) e incluso publicado en su propia página web.
Por otra parte, Trenes Argentinos no ha reforzado el servicio de líneas que podrían ser alternativa al Sarmiento: el ramal Tapiales-Marinos del Crucero General Belgrano de la Línea Belgrano Sur (LBS), donde hay una frecuencia reducida por gran cantidad de trenes detenidos por falta de repuestos, y la Línea San Martín.
La consecuencia para quienes viven en la zona Oeste es que si no funciona el tren -algo que ocurrirá durante cuatro días- es viajar en colectivos desbordados, después de esperas que pueden prolongarse por una hora. Y además, tomar más de una línea, incrementando exponencialmente el tiempo y el costo del viaje: un viaje de Once a Moreno en ferrocarril cuesta 590 pesos. Viajar de Once a Moreno en la línea 57 demanda 2992 pesos, a lo que hay que sumarle otros 1015 pesos del colectivo desde la Autopista del Oeste -donde termina el 57- hasta la estación de Moreno.