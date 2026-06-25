Cuatro días sin trenes en la Línea Sarmiento

El domingo 8 de marzo, la restricción se aplicó entre Once y Liniers. El sábado 28 del mismo mes desde el mediodía, estuvo cerrado el tramo entre Merlo y Moreno hasta el domingo 29 por la tarde. El jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril (Semana Santa), el servicio estuvo interrumpido entre Once y Liniers; última hora del sábado 9 y primera hora del domingo 10 de mayo no hubo trenes entre Once y Liniers. El sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo no circularon trenes entre Merlo y Moreno y tampoco entre Moreno y Mercedes. Y el sábado 2 de este mes no hubo trenes durante la mayor parte del día entre Merlo y Moreno. La restricción se iba a extender al domingo 3, pero no se concretó. Por otra parte, el jueves 19 de febrero el servicio no funcionó por el paro general convocado por la CGT.

El problema para quienes utilizan el transporte público en la zona Oeste es que en cada una de las jornadas en las que la Línea Sarmiento tuvo funcionamiento limitado las líneas de colectivos no reforzaron adecuadamente las prestaciones, perjudicando a los usuarios del ferrocarril pero también a los de los micros.

El Oeste es "Sarmiento dependiente": la línea 52 -que unía Once con Moreno y Luján por avenida Rivadavia/Ruta 7- desapareció en 2003, y no hubo reemplazo alguno. Un ramal de la línea 57 une Once con la Autopista del Oeste a la altura de Moreno sin llegar a la estación. Y por Rivadavia, la línea 136, que unía Primera Junta con Merlo y Marcos Paz, literalmente desapareció: su operadora, el Grupo Metropol, la reemplazó por la línea 322, que unía Marcos Paz con Merlo, extendiéndola hasta Ramos Mejía. Incluso incorporó un ramal -que realizaba la línea 136- a Barrio Parque San Martín, en Merlo. La razón parece ser económica: el boleto de la 322, de jurisdicción provincial, es casi 40 por ciento más caro que el de la 136, de jurisdicción nacional.

Metropol opera también otras líneas que deberían ser alternativa a la Línea Sarmiento: la 163 que debería unir Primera Junta con San Miguel, la 182 con recorrido entre Floresta y José C. Paz y la 302 con recorrido entre Liniers y Moreno por avenida Gaona y colectora de la Autopsita del Oeste. Las tres presentan habitualmente trayectos fraccionados, que cubren un pequeño tramo del declarado ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) e incluso publicado en su propia página web.

Por otra parte, Trenes Argentinos no ha reforzado el servicio de líneas que podrían ser alternativa al Sarmiento: el ramal Tapiales-Marinos del Crucero General Belgrano de la Línea Belgrano Sur (LBS), donde hay una frecuencia reducida por gran cantidad de trenes detenidos por falta de repuestos, y la Línea San Martín.

La consecuencia para quienes viven en la zona Oeste es que si no funciona el tren -algo que ocurrirá durante cuatro días- es viajar en colectivos desbordados, después de esperas que pueden prolongarse por una hora. Y además, tomar más de una línea, incrementando exponencialmente el tiempo y el costo del viaje: un viaje de Once a Moreno en ferrocarril cuesta 590 pesos. Viajar de Once a Moreno en la línea 57 demanda 2992 pesos, a lo que hay que sumarle otros 1015 pesos del colectivo desde la Autopista del Oeste -donde termina el 57- hasta la estación de Moreno.