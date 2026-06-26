Milei, sobre Adorni: "Si la Justicia lo declara culpable, lo eyecto de una patada"

Milei insistió: “Manuel es inocente. Con lo cual, yo soy super optimista de que no va a tener ningún tipo de problema. Pero yo te diría que yo no tengo problema con eso. El tema es siempre, digamos, yo a mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias”.

Cuando el periodista le consultó al Presidente sobre la explicación que dio Adorni sobre el pendrive con criptomonedas, éste respondió que “lo va a determinar la Justicia, yo no tengo ningún problema. A mí me parece absolutamente plausible”. Milei insistió: “Me parece razonable. Entendible en un país que se hicieron todas las que se hicieron”.

Además, indicó: "Me presentaré en las Elecciones de 2027 ¿cómo no si estamos haciendo el mejor Gobierno de la historia? ¿Pensás que es normal meter 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? ¡Me hablan de la micro y eso es la micro! El ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en tiempo récord".

"Todos predecían una hiperinflación y la evitamos y la economía crece", aseveró el mandatario argentino, mientras que luego indicó: "Si fuera peronista o tuviera sobornados a los medios como hacen otros, ya habría calles con mi nombre, cosa que no permitiría porque no creo en eso".

"Es como el que dice 'necesitamos mucho tiempo mío en el poder' pero eso es un error, un fracaso: si dependes de una persona, estás terminado, porque el cementerio está lleno de imprescindibles", aseveró.