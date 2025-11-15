Caso Cecilia Strzyzowski: condenan al clan Sena por el femicidio

César Sena fue hallado culpable por el femicidio de Cecilia mientras que sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron condenados por ser partícipes necesario del asesinato.

Gustavo Obregón fue declarado culpable por el encubrimiento del crimen mientras que Griselda Reinoso fue declarada inocente por el mismo delito.