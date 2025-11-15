Caso Cecilia Strzyzowski: condenan al clan Sena por el femicidio

El jurado popular halló culpable por el femicidio mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuaña, fue condenados por partícipes primarios.

Finalmente el jurado popular encontró culpable al clan Sena por el homicidio el delito de homicidio agravado por el vínculo y violencia de género, en el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

César Sena fue hallado culpable por el femicidio de Cecilia mientras que sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron condenados por ser partícipes necesario del asesinato.

Gustavo Obregón fue declarado culpable por el encubrimiento del crimen mientras que Griselda Reinoso fue declarada inocente por el mismo delito.

