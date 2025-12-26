Milei logra por primera vez tener Presupuesto tras la votación en el Senado

Además de los senadores del oficialismo, acompañaron la iniciativa los bloques de la Unión Cívica Radical, PRO, un puñado de peronistas referenciados en el bloque Convicción Federal y senadores con terminales en gobernadores o juegan libres en la Cámara alta.

Jorge Capitanich solicitó votar en particular el capítulo 30, discutido por reducir fondos al financiamiento educativo y a la ciencia. La Libertad Avanza rechazó la propuesta, ya que va en contra de lo que definió la labor parlamentaria. Pero Anabel Fernández Sagasti remarcó que La Libertad Avanza y las autoridades de la Cámara alta violaron el reglamento del Senado.

El Presidente festejó en sus redes la sanción de la Ley de Presupuesto para el 2026 en el Senado. "Viva la libertad, carajo", escribió en su cuenta de X, en la que compartió el tablero con el resultado de la votación en general del proyecto.

Presupuesto aprobado. Con Javier Milei, orden y equilibrio fiscal", escribió el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, minutos después de que en el Senado se aprobara en general y se pasara a votar en particular el proyecto de Presupuesto del oficialismo.

Rumbo económico

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que el proyecto de Presupuesto 2026 "expresa el rumbo económico que eligió la sociedad argentina eligiendo al presidente (Javier) Milei”.

Al exponer como última oradora en la sesión especial de la Cámara alta, sostuvo que “este presupuesto no es solo una herramienta económica es un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina”.

“Un país que durante muchos años se acostumbró a sufrir, a resignarse, a vivir totalmente atrapado en ciclos tóxicos que se repetían una y otra vez y nos hicieron creer que la Argentina no tenía salida, que no tenía remedio, que el fracaso era el destino. Se instaló la idea de que el esfuerzo no valía la pena. Populismo, corrupción ,valijas llamadas obra pública, que trabajar, que producir, que ahorrar, que todo eso era absolutamente inútil", siguió.

La ex ministra de Seguridad destacó que “hace dos años, después de pasar un gobierno terrible, los argentinos decidimos cambiar el sistema y enfrentar los problemas”.

“Sabíamos que iban a ser tiempos difíciles, que todos íbamos a tener que poner mucho esfuerzo para pensar en una Argentina distinta. De repente los argentinos volvimos a creer, a proyectar, a sanar, a sentir que hay futuro, que el esfuerzo tiene sentido”, expresó.

A su criterio, “el cambio no es más un eslogan, no es una palabra vacía, es algo que toca a cada argentino en su vida real, en la familia argentina”.

“Por eso venimos a defender el primer presupuesto que puede ser aprobado por el Congreso como ley fundamental de la Argentina. Un presupuesto que explica un rumbo económico claro, concreto, que lleva una dirección”, apuntó.