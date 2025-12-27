Javier Milei festejó la aprobación del Presupuesto 2026: "Es un hecho histórico"

"La aprobación con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención en general de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026 es un hecho histórico", destacó el líder de La Libertad Avanza desde su cuenta de la red social X. "No hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números. Lo único comparable fue el Presupuesto 2017, pero lamentablemente tenía déficit fiscal", agregó.

El Presidente expresó su agradecimiento por la tarea de la senadora oficialista Patricia Bullrich y el ministro del Interior, Diego Santilli, a cargo de las negociaciones para la sanción de la norma. También valoró a "todos y cada uno de los 46 senadores nacionales que dieron un ejemplo de patriotismo y responsabilidad".

En su posteo, Milei festejó la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal. "Viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros, y blindándolos para que ningún político del futuro se los pueda quitar", afirmó.

Y sumó en ese sentido: "Esta ley es revolucionaria. Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre. Ningún gobierno que venga después de nosotros va a poder robarles los ahorros a los argentinos de bien".

"En este 2025 quebramos la inercia de la decadencia argentina. En el 2026 inicia la reconstrucción de la Nación Argentina", expresó.

El comunicado de la Oficina del Presidente

Después de la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal en el Senado, la Oficina del Presidente publicó un comunicado en el que celebró ambas normas y las calificó como "dos inconmensurables logros".

“Con la nueva Ley de Inocencia Fiscal los ciudadanos quedarán resguardados frente a cualquier administración que pretenda tratarlos como delincuentes por disponer de sus ahorros, y de todo intento de persecución estatal arbitraria por el fruto de su esfuerzo”, sostuvo.

Las reformas abarcan una revisión integral sobre las normativas de procedimiento tributario y los modelos de declaración de impuestos, con foco en la autonomía de los individuos y la simplificación de las obligaciones fiscales. “Las modificaciones introducidas a la Ley de Procedimiento Fiscal, al Régimen Penal Tributario y la creación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias permiten que todos los argentinos de bien hagan uso pleno y libre del fruto de su trabajo, generando mayor dinamismo en la economía y contribuyendo al crecimiento sostenido del país”, resaltó el texto difundido por la Oficina del Presidente.

"El gobierno nacional concentrará sus esfuerzos en combatir a narcotraficantes, terroristas y políticos corruptos, y no en perseguir a trabajadores, productores o pequeñas empresas; y gracias a esta ley, los futuros gobiernos deberán respetar este lineamiento”, resumió.