Presupuesto: los senadores aliados y del PJ que apoyaron el cuestionado Capítulo 2

Más allá de los representantes del oficialismo, acompañaron la iniciativa los bloques de la Unión Cívica Radical, PRO, un grupo de peronistas referenciados en el bloque Convicción Federal y senadores con terminales en gobernadores o que juegan libres en la Cámara Alta.

Por su parte, el bloque Justicialista, que lidera José Mayans, alineado con la expresidenta Cristina Kirchner, se opuso en su totalidad al texto que había conseguido la media sanción la semana pasada en la Cámara de Diputados, lugar donde le fue retaceado el Capítulo 11 que contenía la derogación de la leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

presupuestocapitulo21 El bloque peronista, liderado por José Mayans, se opuso en su totalidad al Presupuesto 2026.

Presupuesto: quiénes acompañaron el Capítulo 2

Dicho capítulo del Presupuesto, que suscitaba grandes dudas dentro del espectro de los aliados, fue aprobado por 42 votos afirmativos, 28 negativos y apenas dos abstenciones. El texto en particular contenía dos artículos de la discordia: el 12 y el 30.

Además de ser acompañado por la totalidad de la bancada libertaria, recibió el apoyo de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano; casi la totalidad de la UCR (Mariana Juri, Eduardo Galaretto, Carolina Losada, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi y Silvana Schneider); el PRO; los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce; la salteña Flavia Royón; la chubutense Edith Terenzi y el correntino Carlos “Camau” Espínola; y los peronistas Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés.

Qué contempla el Capítulo 2 del Presupuesto

El artículo 12 de este capítulo fija que las universidades nacionales tendrán recursos en el orden de 4,8 billones de pesos, pero también requisitos para que las casas de estudio puedan acceder a los recursos.

El 30 dispone la derogación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse un 6% del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que establece un aumento progresivo hasta llegar al 1% del PBI en 2032, y del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.

La urgencia de La Libertad Avanza por aprobar el Presupuesto 2026 y dar por cerrado el trámite parlamentario respondió a un dato clave del calendario: el próximo 9 de enero vence un nuevo compromiso de deuda. A partir del respaldo del Congreso, el ministro de Economía, Luis Caputo, quedó en condiciones de refinanciar los vencimientos.