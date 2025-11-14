General |

El fuerte posteo de la madre de Fernando Báez Sosa contra los rugbiers

Luego del estreno del documental sobre el crimen del joven de 18 años en Villa Gesell, su madre se expresó con dureza contra los condenados por el hecho.

Netflix estrenó “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa", el documental que reconstruye el asesinato del joven de 18 años ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

La serie cuenta con tres capítulos que incluyen testimonios de la familia y amigos de Báez Sosa, seis de los ocho rugbiers condenados y de los abogados de cada una de las partes.

ADEMÁS: Netflix estrena la serie sobre el crimen de Fernando Báez Sosa

La mamá de Fernando, Graciela Sosa, compartió una historia en sus redes sociales, donde apuntó fuertemente contra los rugbiers.

image

“Lo golpearon dentro del boliche, esperaron a que se vaya la Policía, lo emboscaron por tres ángulos, no dejaron que los amigos lo defiendan”, comienza la publicación que Graciela compartió en Instagram.

ADEMÁS: Caso Fernando Báez Sosa: confirman las condenas para los ocho rugbiers

“No le dieron la oportunidad de defenderse. Lo discriminaron por su color de piel y por no levantarse. Lo escupieron en la cara. Se fueron caminando”, continúa la historia.

Mientras que Graciela señaló que los rugbiers “sabían que había muerto” y que tras el crimen fueron a “comer hamburguesas”. Graciela indicó que los rugbiers planeaban seguir su vida como si nada hubiese pasado, ya que “planeaban las juntadas del día siguiente. Querían alcohol y drogas”.

image

El enojo de la joven que le hizo RCP a Fernando Báez Sosa por el documental

Virginia Pérez Antonelli, la joven que por esos días tenía 17 años que le hizo RCP Fernando Báez Sosa tras ser atacado por los rugbiers a la salida del boliche Le Brique, se enojó por el documental de Netflix luego de que no la hayan mencionado en la historia como una de las personas que le intentó salvarle la vida a la víctima.

“Algunos prefieren darles voz a asesinos y/o cómplices! ¿Pero quienes somos nosotros para juzgar?”, escribió en X al compartir un mensaje.

Como era de prever, su mensaje se llenó de inmediato de muestras de cariño y de apoyo y de críticas a los productores del documental.

