El regalo de 300.000 mil dólares que Fernando Burlando les hizo a Barby Franco y a su hija

El "chiche" que recibió Barby y Sarah, en su versión mini, se trata del Cybertruck de Tesla, un modelo innovador y costoso con estética futurista. Es una pickup con motor eléctrico a la que no cualquiera puede tener acceso. De hecho, esta de Barby es una de las únicas tres unidades que hasta ahora hay en el país.

"Me lo regaló Burlando para Navidad. Fue una sorpresa. Yo lo quería hace mucho y cayó con la Cyber a la puerta de casa y casi me muero”, compartió Franco, tras sorprender a muchos con la imponente publicación en sus cuentas de redes sociales. "Creo que hay 3 en Argentina nada más. Pero obvio que yo no me lo podía comprar”.

Y, efectivamente, barby estaba en lo cierto en sus dichos. Porque la primera el primer ejemplar en llegar al país habría sido la de Coscu, el reconocido streamer, con un aparente fin de hacer negocios. El segundo que pisó tierra nacional no se le conoce el destinatario. Y, el tercero, ahora está en las manos de Franco, que ya salió a probar como le sienta el "nuevo volante".

EN MONEDA EXTRANJERA

El Tesla exclusivo que recibió Barby como regalo de Noche Buena se acerca a un elevado valor de, nada más ni nada menos, que de 300.000 dólares. Pero esa no fue la única inversión que hizo el abogado, porque pensó en su pequeña hija de 3 añitos, y adquirió el mismo móvil, pero en versión mini.

Regalo barby Franco

Y, como no podía ser de otra manera, la nena está "chocha de la vida con el regalo" por el cual puede hacer pases como su madre al volante. Porque, como diría el dicho popular, "de tal palo, tal astilla".