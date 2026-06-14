Chocan dos helicópteros en Río de Janeiro: hay dos argentinos entre los seis muertos

Un portavoz del operativo explicó que una de las aeronaves impactó contra unos 20 vehículos estacionados en el lugar, mientras que la otra cayó en otra zona del depósito, aunque no explotó.

Las seis víctimas fatales eran ocupantes de los helicópteros; cinco de ellas viajaban en la máquina que se incendió tras el choque, mientras que el piloto del otro aparato también perdió la vida en el acto.

Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió en el choque de helicópteros

La muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, generó dolor entre millones de seguidores que lo acompañaron durante los últimos años en YouTube, Twitch, Instagram y otras plataformas digitales.

Con apenas 23 años, se había convertido en uno de los creadores de contenido más populares de la Argentina, gracias a un estilo único que mezclaba humor callejero, improvisación y situaciones tan desopilantes como incómodas.

gaspi Gaspi, de 23 años, murió en el choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro.

Nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002, Gaspi comenzó a ganar notoriedad cuando todavía era adolescente. Su personaje se volvió rápidamente reconocible por una voz ronca muy particular, el saludo "Buenass" y las entrevistas improvisadas que realizaba en las calles porteñas.

Con un micrófono en mano, abordaba a desconocidos y generaba situaciones que luego se viralizaban en redes sociales. En poco tiempo reunió millones de seguidores y superó el millón de suscriptores en YouTube, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del humor digital argentino. Muchos de sus videos acumulaban millones de reproducciones y eran comentados por streamers, influencers y personalidades de Internet.

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