Chocan dos helicópteros en Río de Janeiro: hay dos argentinos entre los seis muertos

Las aeronaves colisionaron en la zona oeste de esa ciudad brasileña. Una de las víctimas argentinas es el youtuber Gaspi. Y la otra, un productor de videos. También falleció el cantante estadounidense Oliver Tree.
Una colisión brutal en pleno vuelo entre dos helicópteros conmocionó la mañana de este domingo en Río de Janeiro y dejó un saldo de seis personas muertas, tras estrellarse las aeronaves en el barrio Recreio dos Bandeirantes.
Entre los fallecidos se encuentran dos argentinos: el youtuber Gaspi y el productor de videos identificado como Lucas Vignale. Ambos viajaban en las aeronaves que colisionaron sobre el oeste de la ciudad brasileña y provocaron también la muerte del cantante estadounidense Oliver Tree.
El fuerte impacto aéreo derivó en la caída de los aparatos sobre la Rua Beth Lago y la Rua Rivadávia Campos, donde uno de los aparatos se incendió por completo y generó una densa columna de humo que podía divisarse a varios kilómetros de distancia.
Según los Bomberos de Río de Janeiro, los primeros reportes indican que los helicópteros colisionaron antes de caer sobre el estacionamiento de una concesionaria de la marca BYD. El siniestro causó destrozos materiales de consideración en la superficie por la dispersión de los restos de los fuselajes.
Un portavoz del operativo explicó que una de las aeronaves impactó contra unos 20 vehículos estacionados en el lugar, mientras que la otra cayó en otra zona del depósito, aunque no explotó.
Las seis víctimas fatales eran ocupantes de los helicópteros; cinco de ellas viajaban en la máquina que se incendió tras el choque, mientras que el piloto del otro aparato también perdió la vida en el acto.
La muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, generó dolor entre millones de seguidores que lo acompañaron durante los últimos años en YouTube, Twitch, Instagram y otras plataformas digitales.
Con apenas 23 años, se había convertido en uno de los creadores de contenido más populares de la Argentina, gracias a un estilo único que mezclaba humor callejero, improvisación y situaciones tan desopilantes como incómodas.
Nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002, Gaspi comenzó a ganar notoriedad cuando todavía era adolescente. Su personaje se volvió rápidamente reconocible por una voz ronca muy particular, el saludo "Buenass" y las entrevistas improvisadas que realizaba en las calles porteñas.
Con un micrófono en mano, abordaba a desconocidos y generaba situaciones que luego se viralizaban en redes sociales. En poco tiempo reunió millones de seguidores y superó el millón de suscriptores en YouTube, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del humor digital argentino. Muchos de sus videos acumulaban millones de reproducciones y eran comentados por streamers, influencers y personalidades de Internet.
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