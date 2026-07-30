Milei anunció la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

"Por eso, en 2012 se creó una nueva carta orgánica. Ahora, decidimos ponerle fin a 91 años de historia y renovarla bajo cinco premisas. El objetivo es preservar el valor de la moneda", señaló.

Manifestó que el Congreso "es el gran aliado del gasto público" y puso como ejemplo la cantidad de leyes que sacó el Parlamento en 2025 "para quebrar la estabilidad fiscal". "Esta ley protege las tareas del Estado", dijo.

"Para que una economía crezca necesitamos inversión, la política de las últimas décadas frenaron la inversión", señaló. "Confío en que el Congreso acompañe las reformas que cambiarán a la Argentina para siempre", dijo por Cadena Nacional.

Las “cinco premisas fundamentales”

Posteriormente, el Presidente enumeró las “cinco premisas fundamentales” de la reforma. La primera establece que la única misión del Banco Central será preservar el valor de la moneda, mientras que la segunda prohíbe financiar al Tesoro nacional, las provincias y los municipios, además de comprar títulos públicos en el mercado primario.

El tercer punto busca blindar al presidente del Banco Central y a su directorio frente a las presiones políticas. Aunque se mantendrá el actual mecanismo de designación, su remoción requerirá el respaldo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso.

Además, se restringirá el pago de dividendos derivados de los servicios de liquidez y los resultados por tenencia serán destinados a una reserva técnica no distribuible. Finalmente, se eliminarán otros mecanismos de financiamiento y las letras intransferibles.

Los cambios en el Banco Central

La propuesta establece que el único mandato del Banco Central sea preservar el valor de la moneda, prohíbe de manera taxativa el financiamiento directo e indirecto al Tesoro, reforma el régimen de reservas internacionales para que sean propiedad exclusiva del BCRA sin que el Poder Ejecutivo pueda disponer de ellas y crea un régimen de convertibilidad o ancla monetaria que limite la emisión.

Además, Milei propuso que la violación de la independencia del Banco Central constituya un delito con pena de prisión para el directorio de la entidad, el Poder Ejecutivo y los legisladores que avalen ese tipo de decisiones.

El jefe de Estado destacó que “esta reforma no funcionará por sí sola, sino que formará parte de un programa más amplio, integrado por la reforma del denominado ‘grillete fiscal’, la reforma del mercado de capitales y la reforma del mercado de seguros“.

“El ‘grillete fiscal’ consistirá en una regla permanente que garantizará que la Argentina no pueda aprobar ni sostener un presupuesto deficitario. El mecanismo funcionará de la siguiente manera: si durante varios meses consecutivos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso tendrá algunas semanas para restablecer el equilibrio de las cuentas públicas. En caso contrario, entrará en vigencia el denominado shutdown y se paralizarán las actividades no esenciales del Estado”, dijo Milei.

"Si la política no hace los deberes, pagará el costo. La ley protege expresamente las prestaciones y funciones esenciales del Estado. Las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares, el seguro de desempleo, la salud y la seguridad, quedarán exceptuadas", aclaró el mandatario.

Milei invitó a las provincias a adherir al régimen “para que cada gobernador predique con el ejemplo” y adelantó también el envío de "dos proyectos" al Congreso para “recuperar la profundidad del sistema financiero, destruido junto con nuestra moneda por el Banco Central”.

El primero de ellos apunta a "una profunda liberalización del mercado de capitales para retirar al Estado del medio y permitir que el ahorro fluya hacia quienes quieran producir”.

El segundo apunta a una "reforma estructural del mercado de seguros", en la cual "habrá libertad para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador, que concentrará su tarea en garantizar la solvencia de las empresas y proteger a los usuarios frente a posibles fraudes".

“Estas reformas tienen una secuencia legislativa, pero están estrechamente interconectadas. El déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido, que es la emisión monetaria", concluyó el mandatario.