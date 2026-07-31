Desgarrador posteo de Lucas Trejo, a un mes de perder a su familia en el terremoto de Venezuela

AGRADECIMIENTO POR EL APOYO RECIBIDO

"Gracias a todos los que estuvieron a mi lado en esas primeras 72 horas. Cada uno de ustedes tienen nombres propios y me acuerdo muy bien de quienes fueron", enunció Lucas, sobre la ayuda y asistencia que recibió en el pueblo venezolano y de su familia, también desde Argentina, en el peor momento.

"Sin dudas, Dios los envió para arroparme y sostenerme, créanme que sin ustedes no hubiera podido soportar tanto dolor. Nunca me dejaron solo, nunca estuve solo, de verdad gracias", manifestó, Trejo.